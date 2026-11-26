Гроші та платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 грудня 2026 року не передбачається масштабного перерахунку тарифів на житлово-комунальні послуги. Однак не всі українці будуть однаково платити за спожиту електроенергію, адже для населення передбачено кілька варіантів тарифікації. На пільгову ціну можуть претендувати споживачі із двозонними лічильниками та електроопаленням.

Скільки доведеться платити за світло у грудні, розбиралися Новини.LIVE.

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Загальний тариф

Міністерство енергетики України підтвердило відсутність планів щодо нового підвищення тарифу на світло для населення. Загальна ціна залишатиметься незмінною до кінця опалювального сезону — 30 квітня 2027 року. Таким чином більшість домогосподарств платитиме 4,32 грн за кожен спожитий кіловат.

Тариф на електроопалення

Разом з тим держава зберегла підтримку родин, які використовують для обігріву житла електроенергію. За умови, що такий тип опалення офіційно зареєстрований, надається право на пільгову ціну — 2,64 грн за кіловат. Також такий тариф передбачений для мешканців будинків без газифікації та централізованого опалення.

Однак пільгова ціна діє в межах щомісячного ліміту споживання у 2000 кВт/год. Наприклад, якщо родина за місяць використала 2 100 кВт, то 2 000 кВт сплачуються за ціною 2,64 грн, а 100 кВт за повним тарифом — 4,32 грн.

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Нічний тариф

Заощадити на електроенергії у грудні зможуть також власники двозонних лічильників. Для таких домогосподарств вдень тарифікація буде стандартною 4,32 грн за кВт, але вночі діє знижений тариф — 2,16 грн. Тобто, користуватися світлом можна з 50-відсотковою знижкою.

Скільки коштує двозонний лічильник

За інформацією ДТЕК "Київські електромережі", у 2026 році встановлення двотарифного лічильника обійдеться від 4 999 грн. Для зручності передбачена оплата частинами, тому споживачі можуть розділити покупку на 9 платежів.

Скільки можна заощадити

Ефективність двозонного лічильника залежить від побутових звичок конкретної сім'ї та обсягу спожитої електроенергії в період дії 50% знижки — з 23:00 до 07:00.

У ДТЕК наводять орієнтовні розрахунки:

200 кВ/год — 108 грн;

500 кВт/год — 270 грн;

1000 кВт/год — 540 грн.

Для відчутної економії власникам двозонних лічильників радять переносити роботу потужних приладів на нічний час. Наприклад, нагрівати бойлер вигідніше вночі, а вдень він буде підтримувати температуру, споживаючи мінімум електроенергії.

Раніше Новини.LIVE інформували, що українці можуть отримати 25% знижки на комуналку. Пільга поширюється на газопостачання, світло, воду та інші послуги в межах норм споживання. Допомога передбачена для осіб зі статусом "діти війни".

Крім того, Новини.LIVE писали про тарифи на газ з 1 грудня 2026 року. "Нафтогаз" гарантує населенню незмінну ціну. Однак на ринку діють інші постачальники, які пропонують як фіксовані річні ціни, так і місячні тарифи, які можуть змінюватися.