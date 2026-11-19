Платіжки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

З приходом похолодання рахунки за комунальні послуги традиційно зростають, адже додається потреба опалювати житло. Тарифи на тепло для населення в Україні залишатимуться незмінними протягом всього опалювального сезону 2026-2027 років. Фіксованою буде й вартість природного газу в рамках річного тарифу, але окремі постачальники можуть змінити місячні пропозиції з 1 грудня.

Скільки коштуватиме кубометр газу в грудні, розбиралися Новини.LIVE.

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Який тариф встановив "Нафтогаз"

На офіційному сайті газопостачальної компанії повідомили, що до 30 квітня 2027 року включно вартість "блакитного палива" залишатиметься незмінною згідно з умовами річного тарифного плану "Фіксований".

Тобто близько 98% домогосподарств можуть бути спокійними — з 1 грудня ціна кубометра газу становитиме 7,96 грн із ПДВ. Початок нового місяця ніяк не впливає на умови річного плану, тому до кінця опалювального тарифу населення захищене від тарифних коливань.

Коли платити за газ і як отримати знижку

Згідно з правилами, рахунки за спожитий газ українці повинні сплачувати до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Переглянути суму до сплати можна в особистому кабінеті, чат-боті або в застосунку "Куб". Також "Нафтогаз" продовжує розсилання паперових платіжок, але їх доставляють пізніше, ніж формуються електронні рахунки.

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Варто зазначити, що споживачам може бути вигідно заплатити за спожитий газ раніше — до 15 числа. Платіж треба обов'язково здійснювати через онлайн-сервіс "Нафтогазу". За це компанія автоматично нараховує на особовий рахунок клієнта знижку в розмірі 1%, яка застосовується при наступній оплаті. Важливі умови — повна оплата та відсутність заборгованості.

Тарифи інших постачальників

ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом близько 98% побутових споживачів, а інші домогосподарства купують "блакитне паливо" в інших компаній. Такі постачальники пропонують як річні ціни, так і комерційні пропозиції з розрахунку на місяць.

Згідно з даними проєкту "ГазПравда", у листопаді 2026 року річні тарифи інших постачальників коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Наприклад, "Тернопільоблгаз збут" встановив тариф у 7,96 грн, а "Львівенергозбут" — за 8,20 грн.

Водночас ТОВ "Київські енергетичні послуги" та "Дніпровські енергетичні послуги" пропонують річну ціну в розмірі 8,46 грн. Найвищий тариф у ТОВ "Ритейл Сервіс" — 9,99 грн за кубометр. Ці річні тарифні плани діятимуть до завершення опалювального сезону.

Місячні ж пропозиції у листопаді становлять від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Однак з 1 грудня постачальники можуть перерахувати комерційні ціни як у бік зростання, так і зменшення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про перерахунок платіжок за доставку газу. Розмір щомісячного платежу може змінитися з 1 січня 2027 року. При цьому кожен споживач може самостійно перевірити розмір майбутніх нарахувань.

Також Новини.LIVE писали, як не платити зайві гроші за газ взимку. Фахівці рекомендують перевірити технічний стан приладів. Також додати економії можуть деякі побутові правила.