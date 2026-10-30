Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Газ у Європі різко подорожчав: ціни злетіли до максимуму за 4 роки

Газ у Європі різко подорожчав: ціни злетіли до максимуму за 4 роки

Ua ru
30 жовтня 2026 20:22
Ціни на газ у Європі досягли 100 євро: які причини подорожчання УНІАН
Газові труби. Фото: УНІАН

На європейському енергетичному ринку відбуваються катаклізми. Вартість газу у Європі знову перевищила позначку в 100 євро за мегават-годину, оновивши максимуми з грудня 2022 року. Головними чинниками чергового стрибка цін стали побоювання щодо можливого відновлення бойових дій США проти Ірану, ризики тривалих збоїв у постачанні сировини з Близького Сходу, а також сезонне похолодання.

Про це повідомляє американське інформаційне агенство Bloomberg, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як конфлікт на Близькому Сході впливає на ціни

Нідерландські грудневі договори купівлі-продажу після короткочасного відкочування назад стрибнули більш ніж на 5% за одну сесію. За підсумками місяця еталонні контракти демонструють зростання орієнтовно на 40-42%.

Такий місячний стрибок став найпотужнішим із березня. Це той період, одразу після якого розпочалась гаряча фаза війни з Іраном. Ринок гостро реагує на будь-які загрози судноплавству та енергетичній інфраструктурі, побоюючись, що продовження конфлікту блокуватиме логістичні шляхи зрідженого природного газу (ЗПГ).

Яка ситуація в газових сховищах Європи

Ситуацію ускладнює незадовільний рівень накопичення ресурсів перед початком зимового опалювального сезону. За даними інформаційного агенства, загальний рівень заповненості підземних сховищ газу у Європі становить лише 75%, що суттєво нижчий від середніх багаторічних показників для цієї пори року.

Читайте також:

Ще тривожніша ситуація спостерігається в Німеччині. Там рівень заповненості резервуарів впав нижче позначки 62%. Раптове зниження температури повітря змушує країну збільшувати відбір газу зі сховищ, що за умов дефіциту нових постачань додатково розганяє лише паніку.

Чи вплине подорожчання газу в Європі на Україну

Раніше ми розповідали про підвищення цін на пальне та газ. У низці європейських країн скраплений вуглеводневий газ використовують не лише як автомобільне пальне, а й для опалення домогосподарств та інших побутових потреб. Зростання споживання створює додатковий стрибок цін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на газ в Україні з 1 листопада. Для клієнтів "Нафтогаз" ціна залишиться незмінною. Однак витрати можуть збільшитись через планові перевірки газових труб.

Також Новини.LIVE повідомляли про знижку на газопостачання. Вона становить лише 1%. Однак за умови активного користування газом, може значно зекономити бюджет. 

ціни на газ США Європа Близький Схід Ормузька протока
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації