Газові труби. Фото: УНІАН

На європейському енергетичному ринку відбуваються катаклізми. Вартість газу у Європі знову перевищила позначку в 100 євро за мегават-годину, оновивши максимуми з грудня 2022 року. Головними чинниками чергового стрибка цін стали побоювання щодо можливого відновлення бойових дій США проти Ірану, ризики тривалих збоїв у постачанні сировини з Близького Сходу, а також сезонне похолодання.

Про це повідомляє американське інформаційне агенство Bloomberg, передають Новини.LIVE.

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Як конфлікт на Близькому Сході впливає на ціни

Нідерландські грудневі договори купівлі-продажу після короткочасного відкочування назад стрибнули більш ніж на 5% за одну сесію. За підсумками місяця еталонні контракти демонструють зростання орієнтовно на 40-42%.

Такий місячний стрибок став найпотужнішим із березня. Це той період, одразу після якого розпочалась гаряча фаза війни з Іраном. Ринок гостро реагує на будь-які загрози судноплавству та енергетичній інфраструктурі, побоюючись, що продовження конфлікту блокуватиме логістичні шляхи зрідженого природного газу (ЗПГ).

Яка ситуація в газових сховищах Європи

Ситуацію ускладнює незадовільний рівень накопичення ресурсів перед початком зимового опалювального сезону. За даними інформаційного агенства, загальний рівень заповненості підземних сховищ газу у Європі становить лише 75%, що суттєво нижчий від середніх багаторічних показників для цієї пори року.

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Ще тривожніша ситуація спостерігається в Німеччині. Там рівень заповненості резервуарів впав нижче позначки 62%. Раптове зниження температури повітря змушує країну збільшувати відбір газу зі сховищ, що за умов дефіциту нових постачань додатково розганяє лише паніку.

Чи вплине подорожчання газу в Європі на Україну

Раніше ми розповідали про підвищення цін на пальне та газ. У низці європейських країн скраплений вуглеводневий газ використовують не лише як автомобільне пальне, а й для опалення домогосподарств та інших побутових потреб. Зростання споживання створює додатковий стрибок цін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з тарифами на газ в Україні з 1 листопада. Для клієнтів "Нафтогаз" ціна залишиться незмінною. Однак витрати можуть збільшитись через планові перевірки газових труб.

Також Новини.LIVE повідомляли про знижку на газопостачання. Вона становить лише 1%. Однак за умови активного користування газом, може значно зекономити бюджет.