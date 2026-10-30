Газовые трубы. Фото: УНИАН

На европейском энергетическом рынке происходят потрясения. Стоимость газа в Европе вновь превысила отметку в 100 евро за мегаватт-час, обновив максимумы с декабря 2022 года. Главными факторами очередного скачка цен стали опасения относительно возможного возобновления боевых действий США против Ирана, риски длительных сбоев в поставках сырья с Ближнего Востока, а также сезонное похолодание.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg, передают Новини.LIVE.

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Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на цены

Нидерландские декабрьские контракты купли-продажи после кратковременного отката вниз подскочили более чем на 5% за одну сессию. По итогам месяца эталонные контракты демонстрируют рост примерно на 40–42%.

Такой месячный скачок стал самым сильным с марта. Это тот период, сразу после которого началась горячая фаза войны с Ираном. Рынок остро реагирует на любые угрозы судоходству и энергетической инфраструктуре, опасаясь, что продолжение конфликта заблокирует логистические пути сжиженного природного газа (СПГ).

Какова ситуация в газовых хранилищах Европы

Ситуацию осложняет неудовлетворительный уровень накопления ресурсов перед началом зимнего отопительного сезона. По данным информационного агентства, общий уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе составляет всего 75%, что существенно ниже средних многолетних показателей для этого времени года.

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Еще более тревожная ситуация наблюдается в Германии. Там уровень заполненности резервуаров упал ниже отметки 62%. Резкое понижение температуры воздуха вынуждает страну увеличивать отбор газа из хранилищ, что в условиях дефицита новых поставок только усугубляет панику.

Повлияет ли подорожание газа в Европе на Украину

Ранее мы рассказывали о повышении цен на топливо и газ. В ряде европейских стран сжиженный углеводородный газ используют не только в качестве автомобильного топлива, но и для отопления домохозяйств и других бытовых нужд. Рост потребления вызывает дополнительный скачок цен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что будет с тарифами на газ в Украине с 1 ноября. Для клиентов "Нафтогаза" цена останется неизменной. Однако расходы могут увеличиться из-за плановых проверок газовых труб.

Также Новини.LIVE сообщали о скидке на газоснабжение. Она составляет всего 1%. Однако при активном использовании газа это может значительно сэкономить бюджет.