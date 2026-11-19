Квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

С наступлением похолодания счета за коммунальные услуги традиционно растут, ведь появляется необходимость отапливать жилье. Тарифы на тепло для населения в Украине останутся неизменными в течение всего отопительного сезона 2026-2027 годов. Фиксированной будет и стоимость природного газа в рамках годового тарифа, но отдельные поставщики могут изменить месячные предложения с 1 декабря.

Сколько будет стоить кубометр газа в декабре, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Какой тариф установил "Нафтогаз"

На официальном сайте газоснабжающей компании сообщили, что до 30 апреля 2027 года включительно стоимость "голубого топлива" останется неизменной в соответствии с условиями годового тарифного плана "Фиксированный".

То есть около 98% домохозяйств могут быть спокойны — с 1 декабря цена кубометра газа составит 7,96 грн с НДС. Начало нового месяца никак не влияет на условия годового плана, поэтому до конца отопительного сезона население защищено от колебаний тарифов.

Когда платить за газ и как получить скидку

Согласно правилам, счета за потребленный газ украинцы должны оплачивать до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Просмотреть сумму к оплате можно в личном кабинете, в чат-боте или в приложении "Куб". Также "Нафтогаз" продолжает рассылать бумажные платежки, но их доставляют позже, чем формируются электронные счета.

Читайте также:

Стоит отметить, что потребителям может быть выгодно оплатить потребленный газ раньше — до 15 числа. Оплату необходимо обязательно производить через онлайн-сервис "Нафтогаза". За это компания автоматически начисляет на лицевой счет клиента скидку в размере 1%, которая применяется при следующей оплате. Важные условия — полная оплата и отсутствие задолженности.

Тарифы других поставщиков

ГК "Нафтогаз Украины" обеспечивает газом около 98% бытовых потребителей, а остальные домохозяйства покупают "голубое топливо" у других компаний. Такие поставщики предлагают как годовые цены, так и коммерческие предложения с расчетом на месяц.

Согласно данным проекта "ГазПравда", в ноябре 2026 года годовые тарифы других поставщиков колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Например, "Тернопольоблгаз сбыт" установил тариф в 7,96 грн, а "Львовэнергосбыт" — в 8,20 грн.

В то же время ООО "Киевские энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги" предлагают годовую цену в размере 8,46 грн. Самый высокий тариф у ООО "Ритейл Сервис" — 9,99 грн за кубометр. Эти годовые тарифные планы будут действовать до окончания отопительного сезона.

Месячные же предложения в ноябре составляют от 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Однако с 1 декабря поставщики могут пересчитать коммерческие цены как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о перерасчете счетов за поставку газа. Размер ежемесячного платежа может измениться с 1 января 2027 года. При этом каждый потребитель может самостоятельно проверить размер будущих начислений.

Также Новини.LIVE писали о том, как не переплачивать за газ зимой. Специалисты рекомендуют проверить техническое состояние приборов. Кроме того, сэкономить помогут некоторые бытовые правила.