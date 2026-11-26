Гроші на тлі платіжки. Фото: Новини.LIVE

Очікування щодо поступового здорожчання електроенергії за три роки на незначні суми можуть виявитись занадто оптимістичними. У разі підняття тарифів, ціна за світло може піднятись аж до 9 гривень за кіловат-годину, а газу — до 22 гривень за кубометр. Таке зростання автоматично запустить ланцюгову реакцію в усій сфері ЖКГ.

Таке припущення озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передають Новини.LIVE.

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Які сценарії підняття тарифів на світло розглядаються

Якщо раніше у трирічних підрахунках фігурувала ціна 7,5 грн за кВт/год, то в актуальних прогнозах розглядаються декілька варіантів подій:

за оптимістичного сценарію ціна за електроенергію складатиме 6 грн за кВт/год;

за найгіршим прогнозом — 9 грн за кВт/год.

Аналогічна ситуація може статись із природним газом. У найближчій перспективі тарифи на газ можуть піднятись до 16, а то навіть і до 22 гривень за кубометр.

Скільки коштуватиме опалення

Здорожчання тарифів на світло і газ запустить ланцюгову реакцію і на інші послуги.

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Наприклад, тарифи управляючих компаній та ОСББ можуть піднятись у вартості на 10-15% в залежності від оснащенності будинку. А опалення може стати найболючішим ударом для сімейних бюджетів українців. За розрахунками Попенка, обігрів квартири площею 50 м. кв. може обходитись від 6 000 до 9 000 гривень на місяць.

У підсумку місячна платіжка може складати від 11 000 до 12 000 гривень. Це створить критичне навантаження на платоспроможність переважної більшості населення.

Про що треба памʼятати зараз

Проте українці можуть не хвилюватись щонайменше до кінця квітня 2027 року. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів газу, теплової енергії та гарячої води.

Станом на кінець листопада діє тариф в 4,32 грн за кожен спожитий кіловат. А саме Міністерство енергетики України підтвердило відсутність планів щодо підвищення цін для населення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому пропонують встановити знижку на оплату комуналки у розмірі 50%. Йдеться про громадян, які продовжують працювати в прифронтових територіях. При чому для таких українців зараховуватимуть й по особливому трудовий стаж до пенсії.

Також ми повідомляли, як змінились платіжки з 2014 року. Адже тариф 12-річної давнини за світло становив 31-42 копійки за кіловат. А за водопостачання тариф підвищився майже в 11 разів.