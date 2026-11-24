Платіжка за газ. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний валютний фонд знову повернувся до питання підняття тарифів на комунальні послуги в Україні. Саме співпраця з МВФ визначає, чи зможе наша держава отримувати фінансову допомогу ззовні. Для економії бюджету, зокрема витрат на енергетичні субсидії, потрібно переглянути вартість газу та електроенергії для побутових споживачів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Які тарифи пропонує встановити МВФ

В опублікованому 30 жовтня 2026 року документі "Технічний звіт. Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформи" йдеться про великий розрив між діючими тарифами на комунальні послуги в Україні та витратами на їх виробництво/доставку — 41% для електроенергії та 49% для газу.

Щоб зменшити державні видатки на субсидування в енергетичному секторі, експерти МВФ порадили підняти ціни на комунальні послуги для населення. Адже протягом 2024-2026 рр. витрати на пов'язані заходи досягли 3,7% ВВП на рік.

У Міжнародному валютному фонді запропонували два сценарії розвитку подій у період 2027-2029 років, які відрізняються рівнем радикальності:

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сценарій "А" передбачає зростання тарифу на світло до 9,67 грн/кВт-год, на газ — до 22 грн за кубометр;

сценарій "Б" включає підвищення ціни на електроенергію до 6,09 грн/кВт-год, на газ — до 17,2 грн за куб.

"Бюджетна економія від повного пакету реформ буде становити 3,2% ВВП за сценарієм "А" та 1,5% ВВП за сценарієм "Б", — йдеться у звіті МВФ.

Зазначимо, станом на кінець листопада 2026 року громадяни України платять за світло 4,32 грн/кВт-год, а за блакитне паливо — 9,96 грн. Плюс діє мораторій на дорожчання послуги з розподілу природного газу, постачання теплової енергії та гарячої води.

Чи готуватися українцям до підняття тарифів

В Міністерстві енергетики повідомили, що будь-які зміни в питанні тарифів на комунальні послуги необхідно запроваджувати лише після підготовки нової системи соціальної допомоги. Адже зростання вартості світла і газу сильно вдарить по бюджету громадян, особливо малозабезпечених.

У своєму звіті МВФ посилається на Третій і Четвертий енергетичні пакети – Директиви ЄС. Європейська практика зосереджується на адресній допомозі людям, які не в змозі купувати електроенергію чи газ за ринковою ціною. Натомість Україна надає підтримку або всім споживачам шляхом утримання низьких тарифів, або певним категоріям осіб.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть нараховувати пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Однак розмір не повинен перевищувати 100% заборгованості. Закон дозволяє домовитися з постачальником про реструктуризацію в разі відсутності повної суми.

Також ми розповідали, що постачання електроенергії можуть призупинити навіть за невелику суму боргу. Водночас вирішальним фактором є тривалість прострочення. Споживачу дається 10 робочих днів для погашення заборгованості після отримання попередження через Укрпошту.