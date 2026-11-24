Жінка сидить у темній кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Українцям підтримувати платіжну дисципліну та вчасно сплачувати рахунки за спожите світло, адже через заборгованість надавач послуги має право знеструмити житло. При цьому сума боргу не обов'язково має бути великою, адже ключову роль грає період прострочення оплати. За правилами, відключення відбувається не одразу, а через 10 днів після відправлення споживачу відповідного попередження.

Про це повідомляє ТОВ "Закарпаттяенергозбут", передають Новини.LIVE.

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За яку суму боргу відключають світло

Процедура відключення домогосподарства від енергомережі регулюється чинним законодавством, зокрема постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Правилами роздрібного ринку електроенергії. Процедура має низку особливостей, які споживачам не варто залишати без уваги.

Як пояснюють фахівці "Закарпаттяенергозбут", споживачі зобов'язані розраховуватися за використану електроенергію до 20 числа наступного місяця. При цьому варто враховувати, що станом на 20 число кошти вже мають бути на особовому рахунку споживача, а фінансовим установам іноді потрібно до трьох днів, щоб провести платіж. Через це енергетики рекомендують платити завчасно, а не відкладати на останній момент.

Якщо встановлений термін минув, а споживач не заплатив, йому надсилають попередження про можливе припинення електропостачання. При цьому розмір заборгованості не має значення, адже враховується період прострочення оплати. В теорії відключити світло можуть навіть за декілька сотень гривень боргу, якщо особовий рахунок тривалий час залишається "у мінусі".

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Як попереджають про відключення

Повідомлення про можливе відключення світла за борги надсилають через "Укрпошту". Воно вважається врученим на третю добу після надходження до поштового відділення — навіть якщо споживач фактично його не отримав.

Відлік 10 робочих днів, протягом яких можна оплатити борг до дати можливого відключення, починається з моменту надходження рекомендованого листа до поштового відділення з урахуванням трьох днів.

Таким чином, якщо споживач проігнорує повідомлення або відмовиться від отримання — це ніяк не врятує його від припинення електропостачання.

Як уникнути відключення світла

Якщо постачальник надіслав повідомлення з попередженням, у споживача є два варіанти дій, залежно від обставин та фінансових можливостей.

Найпростіше сплатити заборгованість у повному обсязі та повідомити про це постачальника, адже зарахування коштів може відбуватися до трьох днів через фінансові установи та ще довше, якщо платити у відділенні "Укрпошти". Якщо постачальник не знатиме про оплату, а 10-денний термін мине, існує ризик відключення.

Другий варіант підійде, якщо споживач накопичив значний борг та не має фінансової можливості погасити його одним платежем. В такому випадку треба звернутися до постачальника для укладення договору реструктуризації та узгодження графіку поетапної виплати боргу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як не переплачувати за світло, використовуючи обігрівач. В першу чергу необхідно вибирати потужність пристрою відповідно до площі приміщення. Також варто ліквідувати протяги в житлі та використовувати термостат.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що платіжки за світло можуть непомітно зростати, навіть коли техніка не працює. Чимало електроприладів споживають електроенергію у режимі сну. Комп'ютери, телевізори та інші пристрої, які не використовуються, варто вимикати з розетки.