Женщина сидит в темной комнате. Фото: Новини.LIVE

Украинцам следует соблюдать платежную дисциплину и своевременно оплачивать счета за потребленный свет, ведь из-за задолженности поставщик услуг имеет право отключить электричество в жилье. При этом сумма задолженности не обязательно должна быть большой, ведь ключевую роль играет срок просрочки оплаты. Согласно правилам, отключение происходит не сразу, а через 10 дней после отправки потребителю соответствующего предупреждения.

Об этом сообщает ООО "Закарпатьеэнергосбыт", передают Новини.LIVE.

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За какую сумму задолженности отключают свет

Процедура отключения домохозяйства от энергосети регулируется действующим законодательством, в частности постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также Правилами розничного рынка электроэнергии. Процедура имеет ряд особенностей, на которые потребителям не следует не обращать внимания.

Как поясняют специалисты "Закарпатьеэнергосбыт", потребители обязаны рассчитываться за потребленную электроэнергию до 20 числа следующего месяца. При этом следует учитывать, что по состоянию на 20-е число средства уже должны находиться на лицевом счете потребителя, а финансовым учреждениям иногда требуется до трех дней, чтобы провести платеж. Поэтому энергетики рекомендуют платить заранее, а не откладывать на последний момент.

Если установленный срок истек, а потребитель не заплатил, ему направляют предупреждение о возможном прекращении электроснабжения. При этом размер задолженности не имеет значения, ведь учитывается период просрочки оплаты. Теоретически отключить свет могут даже за несколько сотен гривен задолженности, если лицевой счет длительное время остается "в минусе".

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Как предупреждают об отключении

Уведомление о возможном отключении света за долги отправляют через "Укрпочту". Оно считается врученным на третьи сутки после поступления в почтовое отделение — даже если потребитель фактически его не получил.

Отсчет 10 рабочих дней, в течение которых можно оплатить долг до даты возможного отключения, начинается с момента поступления заказного письма в почтовое отделение с учетом трех дней.

Таким образом, если потребитель проигнорирует уведомление или откажется от его получения — это никоим образом не спасет его от прекращения электроснабжения.

Как избежать отключения света

Если поставщик направил предупредительное уведомление, у потребителя есть два варианта действий, в зависимости от обстоятельств и финансовых возможностей.

Проще всего погасить задолженность в полном объеме и уведомить об этом поставщика, ведь зачисление средств может занимать до трех дней через финансовые учреждения и еще дольше, если платить в отделении "Укрпочты". Если поставщик не узнает об оплате, а 10-дневный срок истечет, существует риск отключения.

Второй вариант подойдет, если потребитель накопил значительный долг и не имеет финансовой возможности погасить его одним платежом. В таком случае нужно обратиться к поставщику для заключения договора реструктуризации и согласования графика поэтапной выплаты долга.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как не переплачивать за свет, используя обогреватель. В первую очередь необходимо выбирать мощность устройства в соответствии с площадью помещения. Также стоит устранить сквозняки в жилье и использовать термостат.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что счета за свет могут незаметно расти, даже когда техника не работает. Многие электроприборы потребляют электроэнергию в режиме сна. Компьютеры, телевизоры и другие устройства, которые не используются, следует отключать от розетки.