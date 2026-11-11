Женщина проверяет электросчетчик. Фото: УНИАН

Бытовые потребители иногда могут замечать немалую сумму в счете за электроэнергию, несмотря на то, что в течение некоторого времени не пользовались техникой. Объяснить такой "парадокс" довольно просто — многие приборы остаются подключенными к розетке и даже в режиме ожидания потребляют электроэнергию. В годовом исчислении это может значительно увеличить расходы.

Как сократить расходы на электроэнергию, рассказали специалисты "Прикарпатьеоблэнерго", передают Новини.LIVE.

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Какая техника незаметно увеличивает счета

Почти в каждой квартире и доме есть кондиционеры, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры и компьютеры. Нередко такая техника находится в режиме ожидания: остается включенной в розетку, чтобы при необходимости оперативно воспользоваться прибором.

Энергетики отмечают, что даже когда на электроприборах просто горит индикатор, например на компьютере или телевизоре, это уже потребление электроэнергии. По отдельности это немного, но если посчитать всю технику за год, расходы могут быть ощутимыми.

Крупнейшие "пожиратели" электроэнергии

Мощные бытовые приборы создают наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть и кошелек потребителя. Например, электрическая плита может потреблять от 4 до 8 кВт/ч.

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Также заставляют счетчик "разгоняться":

бойлер — около 2–3 кВт/ч;

кондиционер — ориентировочно 2,2–3,7 кВт/ч;

стиральная машина — от 2 до 2,5 кВт/ч;

микроволновая печь — от 1,5 до 2 кВт/ч;

холодильник — около 0,3–0,6 кВт/ч.

Как меньше платить за свет

Энергетики отмечают, что бытовые потребители могут существенно снизить расходы на электроэнергию, соблюдая правила использования техники. В первую очередь, стоит приучить себя отключать от розетки неиспользуемые приборы, за исключением тех, которые должны работать постоянно.

Работу бойлера целесообразно перенести на ночное время, если в доме установлен двухзонный счетчик. Такой прибор учета рассчитывает электроэнергию со скидкой 50% в период с 23:00 до 07:00.

Кроме того, энергетики рекомендуют рассмотреть возможность замены техники. Например, если холодильнику уже много лет и есть планы купить новый, стоит выбирать современную и энергоэффективную модель класса А+, А++ или А+++, которая будет потреблять значительно меньше электроэнергии.

Модели кондиционеров класса B или C потребляют на 30-50% больше электроэнергии, чем варианты класса A++ или A+++. Соответственно, замена оборудования может оказаться весьма выгодной в долгосрочной перспективе.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что счет за электроэнергию можно уменьшить. Сэкономить до 400 грн можно после замены электросчетчика. При этом уровень экономии зависит от бытовых потребностей и привычек каждого отдельного домохозяйства.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам грозят штрафы за электроэнергию. За вмешательство в работу счетчика предусмотрены строгие санкции. Размер штрафов может составлять от десятков до сотен тысяч гривен даже для бытовых потребителей.