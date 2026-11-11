Жінка перевіряє електролічильник. Фото: УНІАН

Побутові споживачі можуть іноді помічати чималу суму у платіжці за електроенергію, попри те, що певний час не користувалися технікою. Пояснити такий "парадокс" досить просто — чимало приладів залишаються підключеними до розетки й навіть у режимі очікування споживають електроенергію. В розрізі року це може додавати значне навантаження на бюджет.

Як зменшити витрати на електроенергію, розповіли фахівці "Прикарпаттяобленерго", передають Новини.LIVE.

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Яка техніка непомітно збільшує платіжки

Майже у кожній квартирі та будинку є кондиціонери, правильні машини, мікрохвильові печі, телевізори та комп'ютери. Нерідко така техніка перебуває у режимі очікування: залишається ввімкнутою в розетку, щоб за потреби оперативно скористатися приладом.

Енергетики наголошують, ща навіть коли на електроприладах просто світиться індикатор, наприклад на комп'ютері або телевізорі, це вже споживання електроенергії. Окремо це небагато, але якщо порахувати всю техніку за рік, витрати можуть бути відчутними.

Найбільші "пожирачі" електроенергії

Потужні побутові прилади створюють найбільше навантаження на домашню електромережу та гаманець споживача. Наприклад, електрична плита може споживати від 4 до 8 кВт/год.

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Також змушують лічильник "розганятися":

бойлер — близько 2-3 кВт/год;

кондиціонер — орієнтовно 2,2-3,7 кВт/год;

пральна машина — від 2 до 2,5 кВт/ год;

мікрохвильова піч — від 1,5 до 2 кВт/год;

холодильник — близько 0,3-0,6 кВТ/год.

Як менше платити за світло

Енергетики зазначають, що побутові споживачі можуть істотно зменшити нарахування за спожиту електроенергію, дотримуючись правил використання техніки. В першу чергу, варто взяти за звичку вимикати з розетки прилади, які не використовуються, за винятком тих, що мають працювати постійно.

Роботу бойлера доцільно перенести на нічний час, якщо в оселі встановлений двозонний лічильник. Такий прилад обліку рахує електроенергію зі знижкою 50% у період з 23:00 до 07:00.

Ще енергетики рекомендують розглянути можливість заміни техніки. Наприклад, якщо холодильнику вже багато років і є плани купити новий, варто обирати сучасну та енергоефективну модель класу А+, А++ або А+++, яка споживатиме значно менше світла.

Моделі кондиціонерів класу B або C споживають на 30-50% більше електроенергії, ніж варіанти класу A++ або A++++. Відповідно, заміна пристою може бути досить вигідною у довгостроковій перспективі.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що платіжку за електроенергію можна зменшити. Заощаджувати до 400 грн можна після заміни електролічильника. Водночас рівень економії залежить від побутових потреб та звичок кожного окремого домогосподарства.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям загрожують штрафи за електроенергію. Суворі санкції передбачені за втручання у роботу лічильника. Розмір стягнень може становити від десятків до сотень тисяч гривень навіть для побутових споживачів.