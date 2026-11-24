Гроші та платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжує діяти воєнний стан, а споживча інфляція прискорюється, тому українці змушені витрачати все більше грошей на забезпечення базових потреб. Однак складне матеріальне становище не звільняє від обов'язку сплачувати за житлово-комунальні послуги. Ігнорування платіжок загрожує споживачам штрафами, які будуть діяти й у грудні 2026 року.

Що може загрожувати за несплату комуналки, розбиралися Новини.LIVE.

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Штрафи для боржників

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попереджає, що у 2026 році за прострочення комунальних платіжок передбачене нарахування пені.

Постачальники послуг мають право застосовувати розмір пені, встановлений у договорі про надання послуг, але не вище 0,01% боргу за кожен день прострочення оплати. При цьому загальний розмір пені не може перевищувати 100% від суми загальної заборгованості.

Згідно із законодавством, нараховувати пеню починають з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати за надану послугу.

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Якщо споживач прострочив платіж через затримку виплати житлової субсидії, пільги або заробітної плати, пеня не нараховується. Однак людина зобов'язана надати документальне підтвердження таких обставин.

Як уникнути пені, якщо немає коштів

Інколи домогосподарство може накопичити значний борг, який немає можливості погасити одним платежем. Для таких ситуацій передбачений спеціальний механізм — реструктуризація боргу. Відповідний договір укладається з постачальником послуг і споживач може виплачувати борг зручними частинами.

Головна перевага такого механізму — попри фактичну наявність боргу, пеня не нараховується. Звичайно, якщо споживач дотримується умов договору, своєчасно вносить платежі та не накопичує борг за поточні послуги.

Також після реструктуризації боргу відновлюється право на отримання житлової субсидії, якщо споживач відповідає іншим умовам її отримання.

З кого не можуть стягувати пеню

Норми закону "Про житлово-комунальні послуги" та Постанова Кабміну №206 захищають деяких українців від штрафів за несплату житлово-комунальних послуг.

Пеня не може бути нарахована та стягнена, якщо боржник проживає на території можливих або активних бойових дій. Аналогічне право розповсюджується на громадян, житло яких пошкоджене внаслідок бойових дій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деяким українцям надається 25% знижки на комуналку. Пільга покриває частину витрат на газ, електроенергію, воду та інші послуги. Отримати таку допомогу можуть лише громадяни з відповідним статусом.

Також ми інформували, що в уряді розглядають механізм частково списання плати за опалення. Платіжки українців можуть зменшитися у разі відсутності відповідної послуги через пошкодження інфаструктури. Це стосується випадків, коли відновити обладнання у короткі строки буде неможливо.