Деньги и квитанция в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать военное положение, а потребительская инфляция ускоряется, поэтому украинцы вынуждены тратить все больше денег на обеспечение базовых потребностей. Однако сложное материальное положение не освобождает от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Игнорирование счетов грозит потребителям штрафами, которые будут действовать и в декабре 2026 года.

Что может грозить за неуплату коммунальных услуг, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Штрафы для должников

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает, что в 2026 году за просрочку коммунальных платежей предусмотрено начисление пени.

Поставщики услуг имеют право применять размер пени, установленный в договоре о предоставлении услуг, но не выше 0,01% задолженности за каждый день просрочки оплаты. При этом общий размер пени не может превышать 100% от суммы общей задолженности.

Согласно законодательству, начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока оплаты за предоставленную услугу.

Читайте также:

Если потребитель просрочил платеж из-за задержки выплаты жилищной субсидии, льготы или заработной платы, пеня не начисляется. Однако человек обязан предоставить документальное подтверждение таких обстоятельств.

Как избежать пени, если нет средств

Иногда домохозяйство может накопить значительный долг, который невозможно погасить одним платежом. Для таких ситуаций предусмотрен специальный механизм — реструктуризация долга. Соответствующий договор заключается с поставщиком услуг, и потребитель может выплачивать долг удобными частями.

Главное преимущество такого механизма — несмотря на фактическое наличие задолженности, пеня не начисляется. Конечно, если потребитель соблюдает условия договора, своевременно вносит платежи и не накапливает задолженность за текущие услуги.

Также после реструктуризации долга восстанавливается право на получение жилищной субсидии, если потребитель соответствует остальным условиям ее получения.

С кого не могут взимать пеню

Нормы закона "О жилищно-коммунальных услугах" и Постановление Кабмина № 206 защищают некоторых украинцев от штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Пеня не может быть начислена и взыскана, если должник проживает на территории возможных или активных боевых действий. Аналогичное право распространяется на граждан, жилье которых повреждено в результате боевых действий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам предоставляется 25% скидка на коммунальные услуги. Льгота покрывает часть расходов на газ, электроэнергию, воду и другие услуги. Получить такую помощь могут только граждане с соответствующим статусом.

Также мы сообщали, что в правительстве рассматривают механизм частичного списания платы за отопление. Счета украинцев могут уменьшиться в случае отсутствия соответствующей услуги из-за повреждения инфраструктуры. Это касается случаев, когда восстановить оборудование в короткие сроки будет невозможно.