Девушка с документами. Фото: Новини.LIVE

Украинцы вместе с недвижимым имуществом могут унаследовать финансовые обязательства, например, долги за коммуналку. Возникает вопрос, должен ли новый владелец жилья оплатить всю сумму и погасить задолженность после получения ключей от квартиры/дома. Закон дает однозначный ответ: невозможно принять наследство выборочно, отказавшись от непогашенных долгов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Переходят ли долги по наследству

Бывают случаи, когда владелец недвижимости умирает, а имущество переходит родственникам по наследству. Но после оформления всех документов выясняется, что по адресу имеется непогашенная задолженность за коммунальные услуги. Все финансовые обязательства тоже становятся частью наследства, согласно статье 1218 ГКУ:

"В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти".

То есть выборочность не предусмотрена — невозможно отказаться от долга, но стать владельцем квартиры или дома. При этом кредитор должен предъявить свои требования к наследнику в установленный срок, иначе право на взыскание средств утрачивается.

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"Кредитор должен предъявить требования не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества, независимо от наступления срока требования", — уточнили в Министерстве юстиции.

Какую сумму долга необходимо погасить

Статья 1282 Гражданского кодекса гласит, что задолженность по коммунальным услугам необходимо погасить полностью, но в пределах стоимости унаследованного имущества. Другими словами, если сумма к уплате меньше, чем стоит объект недвижимости, владельцу придется удовлетворить требования кредитора на 100% или в размере своей доли.

Далее дело переходит в плоскость договоренности между двумя сторонами: поставщик услуг и должник могут оформить реструктуризацию, либо же наследник погасит долг путем единовременного платежа. Однако отказ повлечет за собой судебный иск и наложение взыскания на имущество.

Отметим, право не погашать задолженности наследодателя, в частности за коммунальные услуги, возникает в случае просрочки срока предъявления требования или при отказе от наследства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли избежать взыскания долгов в случае изменения персональных данных. Речь идет о фамилии, имени или месте жительства. Закон не предусматривает прекращения исполнительного производства, если должник обновил свои данные, благодаря современной автоматизации государственных реестров.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине зарегистрировали законопроект об обновлении правил отключения коммунальных услуг за долги. Документ предлагает, среди прочего, закрывать доступ к ресурсам всем жильцам дома из-за одного должника только по решению суда.