Деньги и квитанция на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине нет единой, регламентированной законодательством процедуры списания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Однако в определенных случаях оплаты действительно можно избежать, особенно если речь идет о долгах десятилетней давности. Согласно закону, они могут быть защищены от принудительного взыскания в связи с истечением срока исковой давности.

Что нужно знать должникам и когда можно не платить, рассказала риелтор Оксана Хандюк, передают Новини.LIVE.

Реклама

Аннулируются ли старые долги

Долги за газ, электроэнергию, отопление или другие услуги могут не подлежать принудительному взысканию, если они были накоплены много лет назад, в частности до 2017 года. Однако каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально, ведь могут существовать различные нюансы и обстоятельства.

Общий срок исковой давности в Украине составляет 3 года, но это не означает, что накопленные долги будут автоматически списаны по истечении этого срока. Поставщик услуг может продолжать учитывать задолженность, а впоследствии даже обратиться в суд.

Если коммунальное предприятие подает иск в суд, должник должен лично подать ходатайство или письменное заявление о применении исковой давности до вынесения решения суда. Бездействие в таком случае приведет к обязательству полностью погасить задолженность, даже если она возникла более 10 лет назад.

Читайте также:

Что может повлиять на решение суда

Задолженности за коммунальные услуги, накопленные в 2016-2017 годах и ранее, действительно могут не подлежать принудительному взысканию через суд, однако окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях срок исковой давности может отсчитываться не с даты возникновения задолженности.

Например, если потребитель пытался погасить долг частями, письменно признал задолженность перед поставщиком или же оформил реструктуризацию, отсчет исковой давности может начаться заново. Фактически такой долг не будет считаться старым, а значит, избежать принудительного взыскания не получится.

Что следует проверять должникам

Если у домохозяйства есть накопившаяся задолженность за коммунальные услуги, которой уже далеко не один год, стоит проверить, не истек ли срок исковой давности. Своевременная проверка перед оформлением реструктуризации или частичной оплатой может дать шанс сэкономить средства.

Кто может не платить за коммуналку

Украинцы обязаны своевременно оплачивать потребленные коммунальные услуги даже во время действия военного положения. Однако для некоторых категорий предусмотрены другие правила.

В частности, право не платить за коммунальные услуги имеют украинцы, чье жилье разрушено или получило серьезные повреждения в результате боевых действий. Начисления приостанавливаются с момента повреждения, но для этого необходимо подать заявление в органы местной власти, чтобы зафиксировать разрушения, а затем передать документ коммунальным предприятиям.

Также разрешается не платить за коммунальные услуги за жилье, расположенное в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории.

Ранее Новини.LIVE писали, что получить субсидию можно даже при наличии задолженности за коммунальные услуги. Для этого предусмотрено два варианта действий. В частности, потребитель может оформить договор реструктуризации и повторно обратиться в ПФУ за помощью.

Также Новини.LIVE сообщали, что бытовые потребители могут получить штраф от водоканала. За повреждение счетчика могут выписать счет на 17 000 грн. Однако штрафом все может и не обойтись.