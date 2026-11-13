Гроші та платіжка на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні немає єдиної, урегульованої законодавством процедури списання боргів за житлово-комунальні послуги. Однак у певних випадках оплати дійсно можна уникнути, особливо якщо питання стосується боргів десятирічної давнини. Згідно із законом, вони можуть бути захищені від примусового стягнення через сплив позовної давності.

Що потрібно знати боржникам та коли можна не платити, розповіла рієлтор Оксана Хандюк, передають Новини.LIVE.

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Чи анулюють старі борги

Борги за газ, електроенергію, опалення чи інші послуги можуть не підлягати примусовому стягненню, якщо вони були накопичені багато років тому, зокрема до 2017 року. Однак кожну ситуацію варто розглядати індивідуально, адже можуть існувати різні нюанси та обставини.

Загальний строк позовної давності в Україні становить 3 роки, але це не означає, що накопичені борги автоматично спишуть, коли мине цей термін. Постачальник послуг може продовжувати обліковувати заборгованість, а згодом навіть звернутися до суду.

Якщо комунальне підприємство подає до суду, боржник повинен особисто подати клопотання або письмову заяву про застосування позовної давності до ухвалення рішення суду. Бездіяльність в такому випадку призведе до зобов'язання повністю погасити заборгованість, навіть якщо вона виникла ще понад 10 років тому.

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Що може вплинути на рішення суду

Борги за комунальні послуги, накопичені у 2016-2017 роках і старші дійсно можуть не підлягати примусовому стягненню через суд, однак остаточне рішення залежить від конкретних обставин справи. В деяких випадках строк позовної давності може відраховуватися не з дати утворення заборгованості.

Наприклад, якщо споживач намагався погасити борг частинами, письмово визнав заборгованість перед постачальником або ж оформив реструктуризацію, відлік позовної давності може початися заново. Фактично такий борг не буде вважатися старим, а значить і уникнути примусового стягнення не вийде.

Що варто перевіряти боржникам

Якщо домогосподарство має накопичену заборгованість за комунальні послуги, якій вже далеко не один рік, варто перевірити чи не сплив строк позовної давності. Вчасна перевірка перед оформленням реструктуризації або частковою оплатою, може дати шанс зберегти кошти.

Хто може не платити за комуналку

Українці зобов'язані своєчасно платити за спожиті комунальні послуги навіть під час дії воєнного стану. Однак для деяких категорій передбачені інші правила.

Зокрема, не платити за комунальні послуги мають право українці, житло яких зруйноване або зазнало серйозних пошкоджень внаслідок бойових дій. Нарахування зупиняються з моменту пошкодження, але для цього потрібно подати заяву до органів місцевої влади, щоб зафіксувати руйнування, а далі передати документ комунальним підприємствам.

Також дозволяється не сплачувати комуналку за житло, розташоване в зоні активних бойових дій або на окупованій території.

Раніше Новини.LIVE писали, що отримати субсидію можна навіть за наявності боргу за комуналку. Для цього передбачено два варіанти дій. Зокрема, споживач може оформити договір реструктуризації та повторно звернутися до ПФУ за допомогою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що побутові споживачі можуть отримати штраф від водоканалу. За пошкодження лічильника можуть виписати рахунок на 17 000 грн. Однак штрафом все може не обійтися.