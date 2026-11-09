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Главная Экономика Новые правила отключения коммуналки за долги: что готовят украинцам

Новые правила отключения коммуналки за долги: что готовят украинцам

Ua ru
9 ноября 2026 15:10
В Украине хотят изменить правила отключения коммунальных услуг за долги: что готовят УНИАН
Мужчина оплачивает коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Украинцам становится все труднее оплачивать коммунальные услуги в условиях военного положения и стремительного роста цен в магазинах. Однако добросовестных плательщиков значительно больше, чем тех, кто игнорирует счета. В Верховной Раде предлагают пересмотреть подход к отключению коммунальных услуг и обновить процедуру взыскания задолженности. Прежде всего, новые нормы защитят от несанкционированного прекращения предоставления услуг.

Какие изменения предусматривает законопроект №16209, рассказывают Новини.LIVE.

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Ключевая цель законопроекта

Иногда из-за долга одного жильца многоквартирного дома страдают другие соседи, которые регулярно платят за услуги. Коммунальщики могут отключать от коммуникаций целые дома, чтобы наказать одного или нескольких должников. Именно такую практику хотят запретить авторы законопроекта.

Для этого депутаты планируют создать единую электронную систему учета домов, пересмотреть порядок выбора управляющего и обновить процедуры взыскания задолженности.

Как изменится работа с должниками

В Раде предлагают защитить добросовестных плательщиков от проблем из-за соседа-должника. В частности, прекращение предоставления услуг всему дому из-за одного неплательщика хотят сделать возможным только после соответствующего решения суда. Это значительно сократит количество таких случаев.

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Индивидуальные ограничения для должников будут применяться при наличии технической возможности и без ущерба для других потребителей. Неплательщика должны предупредить о риске отключения услуг за 30 дней до визита специалистов.

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги и содержание дома будут взыскивать в рамках упрощенного приказного производства. Неплательщику будут начислять 3% годовых, инфляционные потери и пени.

Управление домами может измениться

Законопроект предлагает осуществлять управление домами, где не создано ОСМД, через простое товарищество совладельцев без статуса юридического лица. Договор с управляющим можно заключать на срок до 3 лет, а сменить его досрочно совладельцы смогут без штрафов, уведомив об этом за 2 месяца.

Для выбора первого управляющего застройщик будет проводить открытый конкурс. Покупатель будет обязан оплачивать услуги только после подписания акта приема-передачи жилого помещения.

Если парламент примет законопроект №16209, то большинство его положений вступят в силу через полгода после официального обнародования документа.

Ранее Новини.LIVE писали, что за неуплату коммунальных услуг предусмотрены штрафы. Однако санкции не распространяются на отдельные категории украинцев. В частности, от начисления пени освобождаются граждане, жилье которых сильно повреждено или разрушено в результате войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что к счету за воду может добавиться несколько тысяч долга. Доначисления грозят из-за проблем со счетчиком. В отдельных случаях размер санкций может достигать 17 000 грн.

коммунальные услуги должники долги законопроект взыскание долгов
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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