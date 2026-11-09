Чоловік сплачує комунальні послуги. Фото: УНІАН

Українцям стає дедалі важче сплачувати комунальні послуги в умовах воєнного стану та стрімкого росту цін в магазинах. Однак сумлінних платників значно більше, ніж тих хто ігнорує рахунки. У Верховній Раді пропонують переглянути підхід до відключення комуналки та оновити процедуру стягнення заборгованості. Насамперед нові норми захистять від несанкціоновано припинення послуг.

Які зміни передбачає законопроєкт №16209, розповідають Новини.LIVE.

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Ключова мета законопроєкту

Іноді через борг одного мешканця багатоквартирного будинку страждають інші сусіди, які регулярно платять за послуги. Комунальники можуть відключати від комунікацій цілі будинки, щоб покарати одного чи кількох боржників. Саме таку практику хочуть заборонити автори законопроєкту.

Для цього депутати планують створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновити процедури стягнення заборгованості.

Як зміниться робота з боржниками

В Раді пропонують захистити сумлінних платників від проблем через сусіда-боржника. Зокрема, припинення постачання послуг всьому будинку через одного неплатника, хочуть зробити можливим лише після відповідного рішення суду. Це значно зменшить кількість таких випадків.

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Індивідуальні обмеження для боржників застосовуватимуть за умови технічної можливості та без шкоди для інших споживачів. Неплатника мають попередити про ризик відключення послуг за 30 днів до візиту фахівців.

Заборгованість за житлово-комунальні послуги та утримання будинку стягуватимуть через спрощене наказне провадження. Неплатнику будуть нараховувати 3% річних, інфляційних втрат та пені.

Управління будинками можуть змінити

Законопроєкт пропонує здійснювати управління будинками, де не створено ОСББ, через просте товариство співвласників без статусу юридичної особи. Угоду можна укладати з управителем на строк до 3 років, а змінити його достроково співвласники зможуть без штрафів, попередивши за 2 місяці.

Для вибору першого управителя забудовник буде проводити відкритий конкурс. Покупець буде зобов'язаний платити за послуги лише після підписання акта приймання-передачі житлового приміщення.

Якщо парламент ухвалить законопроєкт №16209, то більшість його положень почне діяти через пів року після офіційного оприлюднення документа.

Раніше Новини.LIVE писали, що за несплату комунальних послуг передбачені штрафи. Однак санкції не поширюються на окремі категорії українців. Зокрема, від нарахування пені звільняються громадяни, житло яких сильно пошкоджене або зруйноване внаслідок війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що до платіжки за воду може додатися кілька тисяч боргу. Донарахування загрожують за проблеми з лічильником. В окремих випадках розмір санкцій може сягнути 17 000 грн.