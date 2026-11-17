Мужчина в ЦНАПе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы обязаны погасить валютные, коммунальные и налоговые долги в рамках исполнительного производства. Кто-то может ошибочно полагать, что изменение личных данных, в частности фамилии, имени или даже адреса проживания, позволит избежать исполнения финансового обязательства. Но обновление ФИО не освобождает человека от судебного решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Списываются ли долги после смены фамилии

Должникам не стоит надеяться на прекращение исполнительного производства в случае изменения персональных данных, в частности имени и фамилии. Ведь в Украине функционирует современная автоматизация государственных реестров, а верификация личности осуществляется разными способами.

Для этого используют дату рождения, реквизиты паспорта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Идентификационный код, например, присваивается на всю жизнь, а изменение ФИО никак не влияет на его действительность.

Обнаружив обновление персональных данных, исполнитель должен:

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направить электронный запрос в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан или миграционную службу для подтверждения факта избрания нового имени;

вынести постановление об изменении наименования стороны исполнительного производства;

обновить данные в автоматизированной системе исполнительного производства.

Таким образом, все наложенные аресты на имущество и требования об уплате долгов не прекращаются. Человеку придется в полной мере исполнить судебное решение.

Что будет, если сменить место жительства

Исполнитель направляет документы, имеющие прямое отношение к делу, по адресу должника (запросы, постановления и пр.). Переехав в другой город или даже на соседнюю улицу, ответчик должен в установленные сроки проинформировать взыскателя о новом месте жительства.

"Если должник не сообщил о переезде, закон считает его надлежащим образом уведомленным, если ему направлено постановление об открытии исполнительного производства по адресу, указанному в исполнительном документе", — уточнили в Министерстве юстиции.

То есть все важные документы будут отправляться по старому адресу, а должник лишится возможности своевременно узнать об открытии исполнительного производства и обжаловать решение. В то же время постановления и запросы могут дополнительно направлять по электронной почте.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине долги за коммунальные услуги не списываются автоматически по истечении трехлетнего срока исковой давности. Поставщик услуг имеет право в дальнейшем учитывать задолженность и обратиться в суд для принудительного взыскания денег.

Также Новини.LIVE рассказывали, до какой суммы налогового долга контролирующий орган не направляет уведомление-решение. По состоянию на 2026 год речь идет о 3 060 грн — 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. Только после увеличения задолженности допускается отправка документа.