Украинцы в налоговой. Фото: УНИАН

Украинцам стоит следить за своими налоговыми обязательствами и своевременно вносить все необходимые платежи, чтобы не возникла задолженность. Для проверки можно воспользоваться электронными сервисами, в частности, приложением "Моя налоговая". Неуплаченные налоги могут привести к плачевным последствиям — от блокировки счетов до ареста автомобиля или недвижимости.

Об этом предупредила Государственная налоговая служба в Хмельницкой области, передают Новини.LIVE.

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Как контролировать платежи

Контроль за расчетами с бюджетом и своевременное выполнение обязательств помогают избежать нежелательной налоговой задолженности. Каждый налогоплательщик может удаленно проверить, были ли своевременно произведены все необходимые платежи, воспользовавшись Электронным кабинетом налогоплательщика или мобильным приложением "Моя налоговая".

Эти сервисы обеспечивают быстрый доступ к информации о состоянии расчетов с бюджетом и позволяют проверить начисления.

Что грозит за неуплату налогов

Иногда лучше лишний раз проверить налоговую отчетность и состояние расчетов, чем узнать о задолженности после блокировки банковских счетов или наложения ареста на имущество.

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Наличие налогового долга может стать основанием для возбуждения исполнительного производства с целью принудительного взыскания средств. К должнику могут применить ряд мер:

наложение ареста на платежные карты и счета;

принудительное списание денег для погашения долга;

арест автомобиля, бытовой техники и другого движимого имущества;

арест дома, квартиры или другой недвижимости, принадлежащей должнику на праве собственности;

временное ограничение права на выезд за границу.

Налоговая служба подчеркивает, что источником погашения налогового долга физических лиц является их личное имущество, поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых потерь и ограничений, необходимо не допускать просрочек с выполнением налоговых обязательств.

Долг может перерасти в штраф

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить штраф из-за налоговой задолженности, о которой можно даже не знать. Согласно статье 59 Налогового кодекса Украины, плательщику направляется налоговое требование при наличии задолженности в размере 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. В 2026 году это 3 060 гривен.

Если же сумма меньше, налоговая служба не уведомляет о наличии такого долга, а плательщик некоторое время может даже не подозревать о его существовании. В это время "невидимый" долг постепенно увеличивается за счет пени за каждый день просрочки. Чтобы избежать таких ситуаций, также стоит регулярно проверять данные через электронные сервисы налоговой службы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE писали, что за наследство придется заплатить 10% налога. Это касается случаев, когда имущество наследуется от неблизких родственников. Общая ставка налога может вырасти до 23%, если наследник или наследодатель — нерезидент Украины.

Также Новини.LIVE сообщали о налоговом сюрпризе для владельцев квартир. Украинцы, официально сдающие недвижимость в аренду, будут платить меньше налогов. Общую ставку официально снизили с 23% до 10%.