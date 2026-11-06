Українці у податковій. Фото: УНІАН

Українцям варто контролювати свої податкові зобов'язання та вчасно здійснювати всі необхідні платежі, щоб не виникла заборгованість. Для перевірки можна скористатися електронними сервісами, зокрема, застосунком "Моя податкова". Несплачені податки можуть призвести до плачевних наслідків — від блокування рахунків до арешту авто або нерухомості.

Про це попередила Державна податкова служба у Хмельницькій області, передають Новини.LIVE.

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Як контролювати платежі

Контроль за розрахунками з бюджетом та своєчасне виконання зобов'язань допомагають уникнути небажаної податкової заборгованості. Кожен платник податків може дистанційно перевірити чи були проведені вчасно всі необхідні платежі, скориставшись Електронним кабінетом платника або мобільним застосунком "Моя податкова".

Ці сервіси дають швидкий доступ до інформації про стан розрахунків із бюджетом та дозволяють перевірити нарахування.

Що загрожує за несплату податків

Іноді краще зайвий раз перевірити податкову звітність та стан розрахунків, ніж дізнатися про заборгованість після блокування банківських рахунків або опису майна.

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Наявність податкового боргу може стати підставою для відкриття виконавчого провадження для примусового стягнення коштів. До боржника можуть застосувати низку заходів:

накладення арешту на платіжні картки та рахунки;

примусове списання грошей для погашення боргу;

арешт автомобіля, побутової техніки та іншого рухомого майна;

арешт будинку, квартири або іншої нерухомості, що належить боржнику на праві власності;

тимчасове обмеження права на виїзд за кордон.

Податкова наголошує, що джерелом погашення податкового боргу фізичних осіб є їхнє особисте майно, тому щоб уникнути додаткових фінансових втрат та обмежень потрібно не допускати прострочень з виконанням податкових зобов'язань.

Борг може перерости у штраф

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати штраф через податкову заборгованість, про яку можна навіть не знати. Згідно зі статтею 59 Податкового кодексу України, платнику направляють податкову вимогу за умови наявності боргу у розмірі 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2026 році це 3 060 гривень.

Якщо ж сума менша, податкова не сповіщає про наявність такого боргу, а платник деякий час може навіть не підозрювати про його існування. В це час "невидимий" борг поступово збільшується завдяки пені за кожен день прострочення. Щоб уникнути таких ситуацій також варто регулярно перевіряти дані через електронні сервіси податкової служби.

З чим ще варто ознайомитися

Нещодавно Новини.LIVE писали, що за спадщину доведеться заплатити 10% податку. Це стосується випадків, коли майно успадковується від неблизьких родичів. Загальна ставка податку може зрости до 23%, якщо спадкоємець або спадкодавець — нерезидент України.

Також Новини.LIVE інформували про податковий сюрприз для власників квартир. Українці, які офіційно здають нерухомість в оренду, платитимуть менше податків. Загальну ставку офіційно знизили з 23% до 10%.