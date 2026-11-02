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Головна Економіка Власникам квартир приготували податковий сюрприз: що змінилося

Власникам квартир приготували податковий сюрприз: що змінилося

Ua ru
2 листопада 2026 06:22
Податкові зміни для власників квартир та будинків: скільки доведеться платити Pexels
Чоловік тримає в руках калькулятор. Фото: Pexels

В Україні змінилися податкові зобов'язання громадян, які здають в оренду квартири, будинки або іншу нерухомість, зокрема, нежитлову. З 23 жовтня 2026 року орендодавець зобов'язаний сплачувати лише 5% податку на доходи фізичних осіб. До запровадження нових правил ставка становила 18%. Відповідно власники нерухомості зможуть відчутно заощадити на податках. 

Як нові правила відобразяться на доходах орендодавців, пояснила рієлтор Оксана Хандюк, передають Новини.LIVE

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Що змінилося та скільки доведеться платити

Ключове нововведення — зменшення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 18% до 5%. Військовий збір залишається на рівні 5%. Відповідно загальна податкова ставка складає 10% замість 23%.

Рієлторка навела наочний приклад, як податкові зміни вплинуть на гаманці громадян, які офіційно здають в оренду нерухомість. 

За умови, що квартиру здають за 20 000 гривень на місяць, раніше власник сплачував 3 600 гривень ПДФО та 1000 гривень військового збору. Тобто загалом з 20 000 гривень доводилося віддавати суттєву частку доходу — 4 600 грн. 

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За новими ж ставками ПДФО становитиме 1 000 гривень і військовий збір 1 000 грн, загалом — 2 000 грн податку. Економія для орендодавця складає 2600 гривень на місяць або понад 31 000 гривень на рік. 

Чому такі зміни важливі 

Чималий відсоток українців здають житло в оренду неофіційно, щоб заощадити на податках. Суттєве зменшення ставки дасть додатковий стимул таким громадянам вийти з тіні та офіційно здавати нерухомість. 

Офіційний договір оренди потрібен не лише, щоб уникнути питань з боку податкової. Такий документ надає гарантії як безпосередньо для власника житла, так і особи, що його орендує.

Хто сплачує податки за оренду

Власник нерухомості самостійно декларує дохід та контролює сплату податків у необхідні терміни, якщо квартира або будинок здається звичайній фізичній особі. 

Окремі правила передбачені, якщо орендар ФОП або компанія. В такому випадку податкові зобов'язання покладаються саме на орендаря — він самостійно утримує та перераховує податки до бюджету. 

Важливо врахувати, що нові правила оподаткування почали діяти з 23 жовтня 2026 року, а за попередні періоди податки не будуть перераховуватися автоматично. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про податки, які повинні сплатити ФОП першої групи у листопаді. Підприємцям необхідно сплатити єдиний податок і військовий збір до 20 числа. Єдиний податок становитиме 332,80 грн, а військовий збір — 864,70 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що за спадщину від далеких родичів доведеться сплатити податки. Держава передбачила для таких випадків 5% ПДФО та 5% військового збору від оціночної вартості майна. Спадкоємець може розрахуватися з державою до оформлення спадщини або після. 

закон податки гроші оренда оренда житла
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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