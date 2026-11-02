Мужчина держит в руках калькулятор. Фото: Pexels

В Украине изменились налоговые обязательства граждан, сдающих в аренду квартиры, дома или другую недвижимость, в частности нежилую. С 23 октября 2026 года арендодатель обязан уплачивать лишь 5% налога на доходы физических лиц. До введения новых правил ставка составляла 18%. Соответственно, владельцы недвижимости смогут ощутимо сэкономить на налогах.

Как новые правила отразятся на доходах арендодателей, объяснила риелтор Оксана Хандюк, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось и сколько придется платить

Ключевое нововведение — снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 18% до 5%. Военный сбор остается на уровне 5%. Соответственно, общая налоговая ставка составляет 10% вместо 23%.

Риэлтор привела наглядный пример того, как налоговые изменения повлияют на кошельки граждан, официально сдающих недвижимость в аренду.

При условии, что квартиру сдают за 20 000 гривен в месяц, ранее владелец платил 3 600 гривен НДФЛ и 1 000 гривен военного сбора. То есть в общей сложности из 20 000 гривен приходилось отдавать значительную долю дохода — 4 600 грн.

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По новым же ставкам НДФЛ составит 1 000 гривен, а военный сбор — 1 000 грн, в общей сложности — 2 000 грн налога. Экономия для арендодателя составляет 2 600 гривен в месяц или более 31 000 гривен в год.

Почему такие изменения важны

Немалый процент украинцев сдают жилье в аренду неофициально, чтобы сэкономить на налогах. Существенное снижение ставки даст дополнительный стимул таким гражданам выйти из тени и официально сдавать недвижимость.

Официальный договор аренды нужен не только для того, чтобы избежать вопросов со стороны налоговой. Такой документ предоставляет гарантии как непосредственно владельцу жилья, так и лицу, которое его арендует.

Кто платит налоги за аренду

Владелец недвижимости самостоятельно декларирует доход и контролирует уплату налогов в установленные сроки, если квартира или дом сдается обычному физическому лицу.

Отдельные правила предусмотрены, если арендатор является ФЛП или компанией. В таком случае налоговые обязательства возлагаются именно на арендатора — он самостоятельно удерживает и перечисляет налоги в бюджет.

Важно учесть, что новые правила налогообложения вступили в силу с 23 октября 2026 года, а за предыдущие периоды налоги не будут перечисляться автоматически.

Ранее Новини.LIVE сообщали о налогах, которые должны уплатить ФЛП первой группы в ноябре. Предпринимателям необходимо уплатить единый налог и военный сбор до 20 числа. Единый налог составит 332,80 грн, а военный сбор — 864,70 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что за наследство от дальних родственников придется уплатить налоги. Государство предусмотрело для таких случаев 5% НДФЛ и 5% военного сбора от оценочной стоимости имущества. Наследник может рассчитаться с государством до оформления наследства или после.