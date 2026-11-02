Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Владельцам квартир приготовили налоговый сюрприз: что изменилось

Владельцам квартир приготовили налоговый сюрприз: что изменилось

Ua ru
2 ноября 2026 06:22
Налоговые изменения для владельцев квартир и домов: сколько придется платить Pexels
Мужчина держит в руках калькулятор. Фото: Pexels

В Украине изменились налоговые обязательства граждан, сдающих в аренду квартиры, дома или другую недвижимость, в частности нежилую. С 23 октября 2026 года арендодатель обязан уплачивать лишь 5% налога на доходы физических лиц. До введения новых правил ставка составляла 18%. Соответственно, владельцы недвижимости смогут ощутимо сэкономить на налогах.

Как новые правила отразятся на доходах арендодателей, объяснила риелтор Оксана Хандюк, передают Новини.LIVE.

Реклама

Что изменилось и сколько придется платить

Ключевое нововведение — снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 18% до 5%. Военный сбор остается на уровне 5%. Соответственно, общая налоговая ставка составляет 10% вместо 23%.

Риэлтор привела наглядный пример того, как налоговые изменения повлияют на кошельки граждан, официально сдающих недвижимость в аренду.

При условии, что квартиру сдают за 20 000 гривен в месяц, ранее владелец платил 3 600 гривен НДФЛ и 1 000 гривен военного сбора. То есть в общей сложности из 20 000 гривен приходилось отдавать значительную долю дохода — 4 600 грн.

Читайте также:

По новым же ставкам НДФЛ составит 1 000 гривен, а военный сбор — 1 000 грн, в общей сложности — 2 000 грн налога. Экономия для арендодателя составляет 2 600 гривен в месяц или более 31 000 гривен в год.

Почему такие изменения важны

Немалый процент украинцев сдают жилье в аренду неофициально, чтобы сэкономить на налогах. Существенное снижение ставки даст дополнительный стимул таким гражданам выйти из тени и официально сдавать недвижимость.

Официальный договор аренды нужен не только для того, чтобы избежать вопросов со стороны налоговой. Такой документ предоставляет гарантии как непосредственно владельцу жилья, так и лицу, которое его арендует.

Кто платит налоги за аренду

Владелец недвижимости самостоятельно декларирует доход и контролирует уплату налогов в установленные сроки, если квартира или дом сдается обычному физическому лицу.

Отдельные правила предусмотрены, если арендатор является ФЛП или компанией. В таком случае налоговые обязательства возлагаются именно на арендатора — он самостоятельно удерживает и перечисляет налоги в бюджет.

Важно учесть, что новые правила налогообложения вступили в силу с 23 октября 2026 года, а за предыдущие периоды налоги не будут перечисляться автоматически.

Ранее Новини.LIVE сообщали о налогах, которые должны уплатить ФЛП первой группы в ноябре. Предпринимателям необходимо уплатить единый налог и военный сбор до 20 числа. Единый налог составит 332,80 грн, а военный сбор — 864,70 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что за наследство от дальних родственников придется уплатить налоги. Государство предусмотрело для таких случаев 5% НДФЛ и 5% военного сбора от оценочной стоимости имущества. Наследник может рассчитаться с государством до оформления наследства или после.

закон налоги деньги аренда аренда жилья
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации