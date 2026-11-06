Купюры в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы могут получать налоговые сюрпризы, а именно требование с подробным расчетом суммы задолженности. Невыполнение финансовых обязательств влечет за собой строгую ответственность в 2026 году. К плательщикам применяются меры принудительного взыскания средств, в том числе обращение в суд. Однако существуют исключения, связанные с общим размером задолженности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, при какой сумме налогового долга взыскание денег не предусмотрено.

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Лимит долга для вручения налогового требования

При наличии налогового долга контролирующий орган направляет уведомление-решение (НУР) по месту учета плательщика. Документ содержит подробную информацию о сумме, которую необходимо погасить, и последствиях игнорирования требования.

Речь идет о применении мер принудительного взыскания средств и описи активов, которые могут стать потенциальным предметом залога. Это предусмотрено статьёй 59 Налогового кодекса Украины.

Однако НУР не направляется, если общая сумма задолженности не превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на 2026 год речь идет о 3 060 грн. Только после увеличения размера долга контролирующий орган выполнит условие о вручении налогового требования.

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Меры принудительного взыскания долга

Механизм взыскания задолженности предусматривает применение таких мер в отношении налогоплательщиков:

погашение за счет денег физического лица (на банковских картах или в наличной форме);

продажа имущества должника, находящегося в залоге;

взыскание средств со счетов/электронных кошельков по решению суда;

изъятие налички в соответствии с судебным решением;

взыскание без обращения в суд — на основании деклараций плательщика.

Также не стоит забывать о сроке давности, определенном статьей 102 НКУ. Согласно этой норме, взыскание налогового долга начинается не ранее дня его возникновения в сумме, превышающей 180 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Во избежание проблем необходимо своевременно выполнять финансовые обязательства и не откладывать погашение задолженности после ее возникновения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие денежные переводы от родственников не облагаются налогом в 2026 году. Если сумма получена от членов семьи первой или второй степени родства, никаких обязательств не возникает. Речь идет о родителях, муже, жене, детях, братьях, сестрах и пр.

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