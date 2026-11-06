Купюри в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть отримувати податкові сюрпризи, а саме вимогу з детальним розрахунком суми боргу. Невиконання фінансових зобов'язань передбачає сувору відповідальність у 2026 році. До платників застосовують заходи примусового стягнення коштів включно зі зверненням до суду. Однак існують винятки, пов'язані з загальним розміром заборгованості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка сума податкового боргу не передбачає стягнення коштів.

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Ліміт боргу для вручення податкової вимоги

За наявності податкового боргу контролюючий орган надсилає повідомлення-рішення (ППР) за місцем обліку платника. Документ містить детальну інформацію про суму, яку необхідно погасити, і наслідки ігнорування вимоги.

Йдеться про застосування заходів примусового стягнення коштів та опис активів, які можуть стати потенційним предметом застави. Це передбачено статтею 59 Податкового кодексу України.

Однак ППР не надсилають, якщо загальна сума боргу не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на 2026 рік йдеться про 3 060 грн. Лише після збільшення розміру заборгованості контролюючий орган виконає умову стосовно вручення податкової вимоги.

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Заходи примусового стягнення боргу

Механізм стягнення заборгованості передбачає застосування таких заходів до платників податків:

погашення за рахунок коштів фізичної особи (на банківських картах або в готівковій формі);

продаж майна боржника, що перебуває у заставі;

стягнення коштів із рахунків/електронних гаманців тощо за рішенням суду;

вилучення готівки відповідно до судового рішення;

стягнення без звернення до суду — за деклараціями платника.

Також не варто забувати про строк давності, визначений статтею 102 ПКУ. Згідно з нормою, стягнення податкового боргу розпочинається не раніше дня його виникнення у сумі, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Для уникнення проблем необхідно вчасно виконувати фінансові зобов'язання і не відкладати погашення заборгованості після її виникнення.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, які податки повинні заплатити ФОП без прибутку у 2027 році. Все залежить від розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Адже ставки єдиного податку і військового збору залежать від цих показників.