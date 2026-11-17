Чоловік у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці повинні виплачувати валютні, комунальні, податкові борги відповідно до виконавчого провадження. Хтось може помилково вважати, що зміна персональних даних, зокрема прізвища, імені чи навіть адреси проживання, дозволить уникнути виконання фінансового зобов’язання. Проте оновлення ПІБ не звільняє людину від судового рішення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Чи списуються борги після зміни прізвища

Боржникам не варто сподіватися на припинення виконавчого провадження в разі зміни персональних даних, зокрема імені та прізвища. Адже в Україні функціонує сучасна автоматизація державних реєстрів, а верифікація особи здійснюється різними способами.

Для цього використовують дату народження, реквізити паспорта і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Ідентифікаційний код, наприклад, присвоюють на все життя, а зміна ПІБ ніяк не впливає на його чинність.

Виявивши оновлення персональних відомостей, виконавець повинен:

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надіслати електронний запит до Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи міграційної служби для підтвердження факту обрання іншого імені;

винести постанову про зміну назви сторони виконавчого провадження;

оновити дані в автоматизованій системі виконавчого провадження.

Таким чином, усі накладені арешти на майно і вимоги щодо сплати боргів не припиняються. Особі доведеться в повній мірі виконати судове рішення.

Що буде, якщо змінити місце проживання

Виконавець надсилає документи, які мають пряме відношення до справи, на адресу боржника (запити, постанови тощо). Переїхавши в інше місто чи навіть на сусідню вулицю, відповідач повинен у встановлені строки проінформувати стягувача про нове місце проживання.

"Якщо боржник не повідомив про переїзд, закон вважає його належним чином повідомленим, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі", — уточнили в Міністерстві юстиції.

Тобто всі важливі документи будуть відправляти за старою адресою, а боржник втратить змогу вчасно дізнатися про відкриття виконавчого провадження та оскаржити рішення. Водночас постанови і запити можуть додатково надсилати електронною поштою.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні борги за комунальні послуги не списують автоматично після спливу трирічної позовної давності. Постачальник послуг має право надалі обліковувати заборгованість і звернутися до суду для примусового стягнення коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, до якої суми податкового боргу контролюючий орган не надсилає повідомлення-рішення. Станом на 2026 рік йдеться про 3 060 грн — 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Лише після збільшення заборгованості допускається відправлення документа.