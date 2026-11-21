Дівчина з документами. Фото: Новини.LIVE

Українці разом із нерухомим майном можуть успадкувати фінансові зобов’язання, наприклад, борги за комуналку. Виникає питання, чи повинен новий власник житла заплатити всю суму і погасити заборгованість, отримавши ключі від квартири/будинку. Закон дає однозначну відповідь: неможливо прийняти спадщину вибірково, відмовившись від непогашених боргів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

Реклама

Чи переходять борги у спадок

Трапляються випадки, коли власник нерухомості помирає, а майно переходить родичам у спадок. Але після оформлення всіх документів виявляється, що за адресою є непогашена заборгованість із комунальних послуг. Всі фінансові зобов’язання також стають частиною спадщини, згідно зі статтею 1218 ЦКУ:

"До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті".

Тобто вибірковість не передбачена — неможливо відмовитися від боргу, але стати власником квартири чи будинку. При цьому кредитор повинен пред'явити свої вимоги до спадкоємця у встановлений строк, інакше право на стягнення коштів втрачається.

Читайте також:

"Кредиторові належить пред’явити вимоги не пізніше шести місяців із дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги", — уточнили в Міністерстві юстиції.

Яку суму боргу треба погасити

Стаття 1282 Цивільного кодексу говорить, що заборгованість із комунальних послуг необхідно погасити повністю, але в межах вартості успадкованого майна. Іншими словами, якщо сума до сплати менша, ніж коштує об’єкт нерухомості, власнику доведеться задовільнити вимоги кредитора на 100% або в розмірі своєї частки.

Далі справа переходить у площину домовленості між двома сторонами: надавач послуг і боржник можуть оформити реструктуризацію, або ж спадкоємець погасить борг шляхом одноразового платежу. Але відмова потягне за собою судовий позов і накладання стягнення на майно.

Зауважимо, право не закривати заборгованості спадкодавця, зокрема за комунальні послуги, виникає у випадку прострочення терміну пред’явлення вимоги чи за умови неприйняття спадщини.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна уникнути стягнення боргів у разі зміни персональних даних. Йдеться про прізвище, ім’я чи місце проживання. Закон не передбачає закриття виконавчого провадження, якщо боржник оновив свої дані, завдяки сучасній автоматизації державних реєстрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні зареєстрували законопроєкт про оновлення правил відключення комунальних послуг за борги. Документ пропонує, серед іншого, закривати доступ до ресурсів усім мешканцям будинку через одного боржника лише за рішенням суду.