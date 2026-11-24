Платежка за газ. Фото: Новини.LIVE

Международный валютный фонд вновь вернулся к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине. Именно сотрудничество с МВФ определяет, сможет ли наша страна получать финансовую помощь из-за рубежа. Для экономии бюджетных средств, в частности расходов на энергетические субсидии, необходимо пересмотреть стоимость газа и электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Какие тарифы предлагает установить МВФ

В опубликованном 30 октября 2026 года документе "Технический отчет. Оценка бюджетных расходов на энергетические субсидии и варианты реформы" говорится о значительном разрыве между действующими тарифами на коммунальные услуги в Украине и затратами на их производство/доставку — 41% для электроэнергии и 49% для газа.

Чтобы сократить государственные расходы на субсидирование в энергетическом секторе, эксперты МВФ посоветовали повысить цены на коммунальные услуги для населения. Ведь в течение 2024-2026 гг. расходы на соответствующие меры достигли 3,7% ВВП в год.

В Международном валютном фонде предложили два сценария развития событий в период 2027-2029 годов, которые отличаются по степени радикальности:

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сценарий "А" предусматривает рост тарифа на электроэнергию до 9,67 грн/кВт-ч, на газ — до 22 грн за кубометр;

сценарий "Б" включает повышение цены на электроэнергию до 6,09 грн/кВт·ч, на газ — до 17,2 грн за куб.

"Бюджетная экономия от полного пакета реформ составит 3,2% ВВП по сценарию "А" и 1,5% ВВП по сценарию "Б", — говорится в отчете МВФ.

Отметим, по состоянию на конец ноября 2026 года граждане Украины платят за свет 4,32 грн/кВт·ч, а за природный газ — 9,96 грн. Кроме того, действует мораторий на подорожание услуг по распределению природного газа, поставке тепловой энергии и горячей воды.

Стоит ли украинцам готовиться к повышению тарифов

В Министерстве энергетики сообщили, что любые изменения в вопросе тарифов на коммунальные услуги необходимо вводить только после подготовки новой системы социальной помощи. Ведь рост стоимости света и газа сильно ударит по бюджету граждан, особенно малообеспеченных.

В своем отчете МВФ ссылается на Третий и Четвертый энергетические пакеты — директивы ЕС. Европейская практика сосредоточена на адресной помощи людям, которые не в состоянии покупать электроэнергию или газ по рыночной цене. Украина же оказывает поддержку либо всем потребителям путем удержания низких тарифов, либо определенным категориям лиц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако ее размер не должен превышать 100% задолженности. Закон позволяет договориться с поставщиком о реструктуризации в случае отсутствия полной суммы.

Также мы рассказывали, что поставку электроэнергии могут приостановить даже за небольшую сумму задолженности. При этом решающим фактором является продолжительность просрочки. Потребителю дается 10 рабочих дней для погашения долга после получения предупреждения через Укрпошту.