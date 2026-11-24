Чоловік перевіряє платіжку за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році однією із головних статей витрат українців залишаються платіжки за світло, газ, тепло та інші житлово-комунальні послуги. Особливо відчутно рахунки тиснуть на сімейний бюджет з приходом зими, адже споживання збільшується і додаються витрати на опалення оселі. Багатьом вже важко згадати, але ще у, здавалося б, не такому далекому 2014 році вартість комуналки була в 10-14 разів меншою.

Як змінилися тарифи на останні 13 років, розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, передають Новини.LIVE.

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Електроенергія

У 2014 році тарифи на електроенергію для побутових споживачів коливалися у межах 31-42 копійки за кіловат, залежно від категорії споживання. У 2026 році вартість послуги становить 4,32 грн за кіловат.

При цьому Олег Попенко не виключає, що наступного року в Україні може відбутися чергове підвищення тарифу — до 6 грн за кіловат. Тобто, за останні 13 років світло подорожчало у 10-14 разів.

Тарифи на газ

Як зазначає експерт, на початку 2014 року українці платили за кубометр природного газу 1,09 грн. У 2026 році "Нафтогаз" постачає паливо для 98% домогосподарств за тарифом 7,96 грн за кубометр.

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При цьому, якщо порівняти з тарифом, який діяв до травня 2014 року — 72,5 копійки за кубометр, вартість "блакитного палива" збільшилася майже у 11 разів.

Водопостачання та водовідведення

Олег Попенко підкреслює, що вартість послуг відрізняється залежно від міста та конкретного водоканалу. У середньому тарифи на воду та каналізацію з 2014 по 2022 рік зросли в 11 разів.

Збільшення тарифів водоканалів відбулося й у 2026 році. В різних містах вартість послуг подорожчала від 100% до 213%. У деяких населених пунктах підвищення становило 70-80%, а в інших містах в рази вище. Загалом експерт оцінює зростання тарифів у 13-14 разів.

Тарифи на опалення

З 2014 року платіжки за централізоване опалення зросли у 4-5 разів. Олег Попенко підкреслив, що навів дані лише за основними послугами, не враховуючи гарячу воду, обслуговування багатоквартирних будинків, вивіз побутових відходів та інші рахунки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям загрожують штрафні санкції за несвоєчасну сплату комуналки. Постачальники послуг мають право нараховувати пеню за кожен день прострочення платіжки, але не більше 100% від суми заборгованості. При цьому передбачені категорії споживачів до яких штрафи не застосовуються.

Також ми інформували, що споживачам поянили причини великих платіжок за світло попри графіки відключень. У компанії YASNO зазначили, що причина такого "парадоксу" так зване відкладене споживання. Тобто, після відновлення електропостачання споживач може вмикати одразу кілька потужних приладів, через що рахунки не зменшуються.