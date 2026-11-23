Чоловік за комп'ютером у темній кімнаті. Фото: Новини.LIVE

В Україні у багатьох регіонах продовжують діяти графіки відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Здавалося б, світла менше, а отже й суми у платіжках мають бути нижчими. Однак часто споживачі отримують рахунки з тими самими цифрами або й навіть більшими. Цьому "парадоксу" є два доволі простих пояснення.

Чому графіки відключень не зменшують платіжки, пояснили у компанії YASNO, передають Новини.LIVE.

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Перша причина великих платіжок

Значні нарахування за світло в умовах регулярних відключень можуть виникати через одну просту помилку. Якщо не передавати показники лічильника або робити це не вчасно, платіжку розраховують "по-середньому". Тобто враховується не фактичне споживання, а дані за минулі періоди. Відповідно, сума до сплати може бути вищою.

Друга причина

Часто періоди між відключеннями досить короткі й споживачі намагаються максимально використати світло та встигнути зробити всі побутові задачі.

Якщо після відновлення електропостачання одразу включити пральну машину, бойлер та іншу потужну техніку, споживання різко зростає. У багатьох випадках це компенсує "зекономлені" кіловати під час відключень. В результаті за місяць споживає такий же обсяг електроенергії, як і без графіків відключень. Енергетики називають це принципом відкладеного споживання.

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В YASNO зазначили, що якщо у житлі встановлений інвертор з батареєю, він збільшує споживання, навіть коли світло від мережі не використовується. Пристрій використовує електроенергію, щоб підтримувати роботу системи та бути готовим до припинення електропостачання.

Як не переплачувати за світло

Енергетики нагадують, що вчасна передача показників лічильника — запорука правильних платіжок. Якщо процедуру ігнорувати в рахунках може виникнути плутанина через "середні" нарахування.

Також споживачам рекомендують не використовувати одночасно багато потужної техніки після відновлення електропостачання.

Додатково під час відключень варто вимикати світло в кімнатах та витягувати прилади з розеток. Така проста звичка допоможе не накрутити зайвих кВт/год, коли з'явиться електроенергія, а споживача не буде вдома.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що платіжки за світло можуть непомітно зростати. Одна з причин — деякі електроприлади, які споживають енергії навіть в режимі очікування, коли ними не користуються. Споживачам радять вимикати таку техніку з розеток, за виключенням тієї, що використовується постійно.

Крім того, ми інформували, в холодний період обігрівач може стати додатковою гарантією тепла в оселі. Однак помилка під час вибору пристрою може відобразитись у рахунках за світло. Потужність обігрівача має відповідати площі приміщення, яке буде опалюватися.