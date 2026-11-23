Мужчина за компьютером в темной комнате. Фото: Новини.LIVE

В Украине во многих регионах продолжают действовать графики отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Казалось бы, света меньше, а значит, и суммы в счетах должны быть ниже. Однако часто потребители получают счета с теми же цифрами или даже с более высокими. Этому "парадоксу" есть два довольно простых объяснения.

Почему графики отключений не уменьшают суммы в счетах, объяснили в компании YASNO, передают Новини.LIVE.

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Первая причина больших счетов

Значительные начисления за свет в условиях регулярных отключений могут возникать из-за одной простой ошибки. Если не передавать показания счетчика или делать это несвоевременно, счет рассчитывают "по среднему". То есть учитывается не фактическое потребление, а данные за прошлые периоды. Соответственно, сумма к оплате может быть выше.

Вторая причина

Часто периоды между отключениями достаточно коротки, и потребители стараются максимально использовать свет и успеть выполнить все бытовые задачи.

Если после возобновления электроснабжения сразу включить стиральную машину, бойлер и другую мощную технику, потребление резко возрастает. Во многих случаях это компенсирует "сэкономленные" киловатты во время отключений. В результате за месяц потребляется такой же объем электроэнергии, как и без графиков отключений. Энергетики называют это принципом отложенного потребления.

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В YASNO отметили, что если в доме установлен инвертор с батареей, он увеличивает потребление, даже когда электричество из сети не используется. Устройство потребляет электроэнергию, чтобы поддерживать работу системы и быть готовым к прекращению электроснабжения.

Как не переплачивать за свет

Энергетики напоминают, что своевременная передача показаний счетчика — залог правильных счетов. Если игнорировать эту процедуру, в счетах может возникнуть путаница из-за "средних" начислений.

Также потребителям рекомендуют не использовать одновременно много мощной техники после возобновления электроснабжения.

Кроме того, во время отключений стоит выключать свет в комнатах и вытаскивать приборы из розеток. Такая простая привычка поможет не накрутить лишних кВт·ч, когда появится электроэнергия, а потребителя не будет дома.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что счета за свет могут незаметно расти. Одна из причин — некоторые электроприборы, которые потребляют энергию даже в режиме ожидания, когда ими не пользуются. Потребителям рекомендуют отключать такую технику от розеток, за исключением той, которая используется постоянно.

Кроме того, мы сообщали, что в холодное время года обогреватель может стать дополнительной гарантией тепла в доме. Однако ошибка при выборе устройства может отразиться на счетах за свет. Мощность обогревателя должна соответствовать площади помещения, которое будет отапливаться.