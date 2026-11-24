Мужчина проверяет счет коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году одной из главных статей расходов украинцев остаются счета за свет, газ, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги. Особенно ощутимо счета дают о себе знать с наступлением зимы, ведь потребление увеличивается и добавляются расходы на отопление жилья. Многим уже трудно вспомнить, но еще в, казалось бы, не столь далеком 2014 году стоимость коммунальных услуг была в 10-14 раз ниже.

Как изменились тарифы за последние 13 лет, рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передают Новини.LIVE.

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Электроэнергия

В 2014 году тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей колебались в пределах 31-42 копеек за киловатт, в зависимости от категории потребления. В 2026 году стоимость услуги составляет 4,32 грн за киловатт.

При этом Олег Попенко не исключает, что в следующем году в Украине может произойти очередное повышение тарифа — до 6 грн за киловатт. То есть за последние 13 лет свет подорожал в 10-14 раз.

Тарифы на газ

Как отмечает эксперт, в начале 2014 года украинцы платили за кубометр природного газа 1,09 грн. В 2026 году "Нафтогаз" поставляет топливо для 98% домохозяйств по тарифу 7,96 грн за кубометр.

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При этом, если сравнить с тарифом, действовавшим до мая 2014 года — 72,5 копейки за кубометр, стоимость "голубого топлива" увеличилась почти в 11 раз.

Водоснабжение и водоотведение

Олег Попенко подчеркивает, что стоимость услуг различается в зависимости от города и конкретного водоканала. В среднем тарифы на воду и канализацию с 2014 по 2022 год выросли в 11 раз.

Повышение тарифов водоканалов произошло и в 2026 году. В разных городах стоимость услуг подорожала от 100% до 213%. В некоторых населенных пунктах повышение составило 70-80 %, а в других городах — в разы выше. В целом эксперт оценивает рост тарифов в 13-14 раз.

Тарифы на отопление

С 2014 года счета за централизованное отопление выросли в 4-5 раз. Олег Попенко подчеркнул, что привел данные только по основным услугам, не учитывая горячую воду, обслуживание многоквартирных домов, вывоз бытовых отходов и другие счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам грозят штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Поставщики услуг имеют право начислять пеню за каждый день просрочки платежа, но не более 100% от суммы задолженности. При этом предусмотрены категории потребителей, к которым штрафы не применяются.

Также мы сообщали, что потребителям объяснили причины высоких счетов за свет, несмотря на графики отключений. В компании YASNO отметили, что причиной такого "парадокса" является так называемое отложенное потребление. То есть после возобновления электроснабжения потребитель может включать сразу несколько мощных приборов, из-за чего счета не уменьшаются.