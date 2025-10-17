Лучшее время для покупки валюты — когда идти в обменники в октябре (даты)

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выгодно купить купюры доллара или евро, украинцам стоит следить за курсовыми колебаниями на валютном рынке. Так сложилось, что в течение недели и даже месяца можно выделить периоды, когда обмен будет наиболее прибыльным.

Какие даты выбрать в октябре для покупки валюты, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансовый аналитик Богдан Яремчик.

Когда лучше всего покупать доллары и евро

По словам специалиста, традиционно в начале недели наблюдается относительная курсовая стабильность, поскольку рынки только начинают "включаться" после выходных. Ближе к закрытию торгов, в частности в пятницу, часто возникает повышенное спекулятивное движение, которое приводит к удорожанию валюты.

Зато в среду и четверг рынок уже "раскручен", но еще нет ажиотажа, связанного с приближением выходных. Поэтому Богдан Яремчик советует украинцам планировать обменные операции на середину недели. В текущем месяце стоит ориентироваться на такие даты:

22 октября;

23 октября;

29 октября;

30 октября.

"В середине месяца (особенно 10-20 числа) часто менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. Это может быть более комфортным "окном" для покупки", — пояснил Богдан Яремчик.

А в конце октября возможны всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия периода, что создаст дополнительное давление на валюту и спровоцирует движение курсовых показателей вверх. Поэтому лучшим временем для приобретения долларов/евро будет 22-23 октября.

Что будет с курсом евро в ближайшее время

Также Богдан Яремчик рассказал, к какому официальному курсу евро готовиться украинцам. Стоимость валюты зависит от соотношения в паре с долларом, а также от движения американской валюты относительно гривны.

В целом до конца октября прогнозируют незначительные курсовые колебания на уровне 48-49,5 грн/евро. Но ситуация может измениться в случае ощутимого укрепления евро к доллару, введения новой ставки ЕЦБ, увеличения цен на энергоносители, сдвига экономической ситуации и пр.

Напомним, без письменного декларирования из Украины можно вывозить до 10 000 евро в эквиваленте. Любую валюту пересчитывают по официальному курсу, установленному на день перевозки через границу.

Также мы писали, что первые евробанкноты появились в 2002 году, а через десять лет ЕЦБ обновил дизайн и защиту, выпустив серию "Европа". Старые купюры можно свободно использовать или обменять.