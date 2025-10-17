Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Когда лучшее время для покупки валюты — даты

Когда лучшее время для покупки валюты — даты

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 13:45
обновлено: 13:22
Лучшее время для покупки валюты — когда идти в обменники в октябре (даты)
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выгодно купить купюры доллара или евро, украинцам стоит следить за курсовыми колебаниями на валютном рынке. Так сложилось, что в течение недели и даже месяца можно выделить периоды, когда обмен будет наиболее прибыльным.

Какие даты выбрать в октябре для покупки валюты, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансовый аналитик Богдан Яремчик.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше всего покупать доллары и евро

По словам специалиста, традиционно в начале недели наблюдается относительная курсовая стабильность, поскольку рынки только начинают "включаться" после выходных. Ближе к закрытию торгов, в частности в пятницу, часто возникает повышенное спекулятивное движение, которое приводит к удорожанию валюты.

Зато в среду и четверг рынок уже "раскручен", но еще нет ажиотажа, связанного с приближением выходных. Поэтому Богдан Яремчик советует украинцам планировать обменные операции на середину недели. В текущем месяце стоит ориентироваться на такие даты:

  • 22 октября;
  • 23 октября;
  • 29 октября;
  • 30 октября.

"В середине месяца (особенно 10-20 числа) часто менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. Это может быть более комфортным "окном" для покупки", — пояснил Богдан Яремчик.

А в конце октября возможны всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия периода, что создаст дополнительное давление на валюту и спровоцирует движение курсовых показателей вверх. Поэтому лучшим временем для приобретения долларов/евро будет 22-23 октября.

Что будет с курсом евро в ближайшее время

Также Богдан Яремчик рассказал, к какому официальному курсу евро готовиться украинцам. Стоимость валюты зависит от соотношения в паре с долларом, а также от движения американской валюты относительно гривны.

В целом до конца октября прогнозируют незначительные курсовые колебания на уровне 48-49,5 грн/евро. Но ситуация может измениться в случае ощутимого укрепления евро к доллару, введения новой ставки ЕЦБ, увеличения цен на энергоносители, сдвига экономической ситуации и пр.

Напомним, без письменного декларирования из Украины можно вывозить до 10 000 евро в эквиваленте. Любую валюту пересчитывают по официальному курсу, установленному на день перевозки через границу.

Также мы писали, что первые евробанкноты появились в 2002 году, а через десять лет ЕЦБ обновил дизайн и защиту, выпустив серию "Европа". Старые купюры можно свободно использовать или обменять.

деньги доллар евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации