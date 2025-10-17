Найкращий час для купівлі валюти — коли йти в обмінники у жовтні (дати)

Коли найкращий час для купівлі валюти — дати
Щоб вигідно купити купюри долара або євро, українцям варто слідкувати за курсовими коливаннями на валютному ринку. Так склалося, що протягом тижня і навіть місяця можна виділити періоди, коли обмін буде найбільш прибутковим.
Які дати обрати в жовтні для купівлі валюти, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансовий аналітик Богдан Яремчик.
Коли найкраще купувати долари та євро
За словами фахівця, традиційно на початку тижня спостерігається відносна курсова стабільність, оскільки ринки тільки починають "вмикатися" після вихідних. Ближче до закриття торгів, зокрема у п’ятницю, часто виникає підвищений спекулятивний рух, який призводить до дорожчання валюти.
Натомість у середу і четвер ринок вже "розкручений", але ще немає ажіотажу, пов’язаного з наближенням вихідних. Тому Богдан Яремчик радить українцям планувати обмінні операції на середину тижня. У поточному місяці варто орієнтуватися на такі дати:
- 22 жовтня;
- 23 жовтня;
- 29 жовтня;
- 30 жовтня.
"У середині місяця (особливо 10-20 числа) часто менш активний період, коли велика частина платежів вже здійснена. Це може бути більш комфортним "вікном" для покупки", — пояснив Богдан Яремчик.
А наприкінці жовтня можливі сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів, закриття періоду, що створить додатковий тиск на валюту і спровокує рух курсових показників угору. Тому найкращим часом для придбання доларів/євро буде 22-23 жовтня.
Що буде з курсом євро найближчим часом
Також Богдан Яремчик розповів, до якого офіційного курсу євро готуватися українцям. Вартість валюти залежить від співвідношення у парі з доларом, а також від руху американської валюти щодо гривні.
Загалом до кінця жовтня прогнозують незначні курсові коливання на рівні 48-49,5 грн/євро. Але ситуація може змінитися у випадку відчутного зміцнення євро до долара, запровадження нової ставки ЄЦБ, збільшення цін на енергоносії, зрушення економічної ситуації тощо.
Нагадаємо, без письмового декларування з України можна вивозити до 10 000 євро в еквіваленті. Будь-яку валюту перераховують за офіційним курсом, встановленим на день перевезення через кордон.
Також ми писали, що перші євробанкноти з’явилися у 2002 році, а через десять років ЄЦБ оновив дизайн і захист, випустивши серію "Європа". Старі купюри можна вільно використовувати чи обміняти.
