Україна
Коли найкращий час для купівлі валюти — дати

Коли найкращий час для купівлі валюти — дати

Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:45
Оновлено: 13:22
Найкращий час для купівлі валюти — коли йти в обмінники у жовтні (дати)
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Щоб вигідно купити купюри долара або євро, українцям варто слідкувати за курсовими коливаннями на валютному ринку. Так склалося, що протягом тижня і навіть місяця можна виділити періоди, коли обмін буде найбільш прибутковим.

Які дати обрати в жовтні для купівлі валюти, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансовий аналітик Богдан Яремчик.

Читайте також:

Коли найкраще купувати долари та євро

За словами фахівця, традиційно на початку тижня спостерігається відносна курсова стабільність, оскільки ринки тільки починають "вмикатися" після вихідних. Ближче до закриття торгів, зокрема у п’ятницю, часто виникає підвищений спекулятивний рух, який призводить до дорожчання валюти.

Натомість у середу і четвер ринок вже "розкручений", але ще немає ажіотажу, пов’язаного з наближенням вихідних. Тому Богдан Яремчик радить українцям планувати обмінні операції на середину тижня. У поточному місяці варто орієнтуватися на такі дати:

  • 22 жовтня;
  • 23 жовтня;
  • 29 жовтня;
  • 30 жовтня.

"У середині місяця (особливо 10-20 числа) часто менш активний період, коли велика частина платежів вже здійснена. Це може бути більш комфортним "вікном" для покупки", — пояснив Богдан Яремчик.

А наприкінці жовтня можливі сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів, закриття періоду, що створить додатковий тиск на валюту і спровокує рух курсових показників угору. Тому найкращим часом для придбання доларів/євро буде 22-23 жовтня.

Що буде з курсом євро найближчим часом

Також Богдан Яремчик розповів, до якого офіційного курсу євро готуватися українцям. Вартість валюти залежить від співвідношення у парі з доларом, а також від руху американської валюти щодо гривні.

Загалом до кінця жовтня прогнозують незначні курсові коливання на рівні 48-49,5 грн/євро. Але ситуація може змінитися у випадку відчутного зміцнення євро до долара, запровадження нової ставки ЄЦБ, збільшення цін на енергоносії, зрушення економічної ситуації тощо.

Нагадаємо, без письмового декларування з України можна вивозити до 10 000 євро в еквіваленті. Будь-яку валюту перераховують за офіційним курсом, встановленим на день перевезення через кордон.

Також ми писали, що перші євробанкноти з’явилися у 2002 році, а через десять років ЄЦБ оновив дизайн і захист, випустивши серію "Європа". Старі купюри можна вільно використовувати чи обміняти.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
