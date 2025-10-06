Старі та нові купюри євро — якого року випуску дійсні в Україні

Купюри євро. Фото: Pexels

Європейський центральний банк (ЄЦБ) випустив у готівковий обіг перші купюри євро в далекому 2002 році. Відтоді відбулася всього одна зміна серії з огляду на необхідність захистити гроші від підробок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, банкноти євро якого року випуску дійсні в Україні.

Які номінали євро в обігу

Перша серія купюр побачила світ у 2002 році, тоді в готівковий обіг випустили номінали: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Враховуючи давність емісії, банкноти часто називають "старими", оскільки вони мають застарілий дизайн та елементи захисту.

Минуло одне десятиліття і виникла необхідність оновити купюри, аби захистити від фальшивомонетників. За період з 2013 по 2019 роки була надрукована і випущена друга серія під назвою "Європа". Нові гроші виготовили з використанням інноваційних технологій, що зводять до мінімуму можливості шахраїв виконати якісну підробку.

"Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть перебувати в обігу разом із серією "Європа", доки не будуть вичерпані залишки купюр", — йдеться на офіційному сайті Європейського центрального банку.

Іншими словами, обидві серії мають однакову платоспроможність. Банкноти старого зразка використовуються в Україні та світі без обмежень, хоча їх стає менше в ужитку з кожним роком. Гроші 2002 року випуску можна обміняти без проблем.

Від якого номіналу відмовилися

Однак серія "Європа" містить лише шість номіналів замість семи, оскільки ЄЦБ ухвалив рішення зупинити друк купюр по 500 євро. Вони залишилися в обігу, але з часом повністю зникнуть, враховуючи менший термін експлуатації порівняно з банкнотами другої серії.

Українцям рекомендують позбутися такої готівки, поки є можливість. Навіть за кордоном далеко не всі заклади погоджуються прийняти від клієнта 500 євро. В деяких обмінних пунктах відмовляються купувати купюри цього номіналу. Тож для уникнення потенційних проблем краще здати готівку в банк і замінити.

