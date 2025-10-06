Старые и новые купюры евро — какого года выпуска действительны в Украине

Купюры евро. Фото: Pexels

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил в наличное обращение первые купюры евро в далеком 2002 году. С тех пор произошла всего одна смена серии ввиду необходимости защитить деньги от подделок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, банкноты евро какого года выпуска действительны в Украине.

Какие номиналы евро в обращении

Первая серия купюр увидела свет в 2002 году, тогда в наличное обращение выпустили номиналы: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Учитывая давность эмиссии, банкноты часто называют "старыми", поскольку они имеют устаревший дизайн и элементы защиты.

Прошло одно десятилетие и возникла необходимость обновить купюры, дабы защитить от фальшивомонетчиков. За период с 2013 по 2019 годы была напечатана и выпущена вторая серия под названием "Европа". Новые деньги изготовили с использованием инновационных технологий, сводящих к минимуму возможности мошенников выполнить качественную подделку.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются остатки купюр", — говорится на официальном сайте Европейского центрального банка.

Иными словами, обе серии имеют одинаковую платежеспособность. Банкноты старого образца используются в Украине и мире без ограничений, хотя их становится меньше в употреблении с каждым годом. Деньги 2002 года выпуска можно обменять без проблем.

От какого номинала отказались

Однако серия "Европа" содержит только шесть номиналов вместо семи, поскольку ЕЦБ принял решение остановить печать купюр по 500 евро. Они остались в обращении, но со временем полностью исчезнут, учитывая меньший срок эксплуатации по сравнению с банкнотами второй серии.

Украинцам рекомендуют избавиться от такой наличности, пока есть возможность. Даже за рубежом далеко не все заведения соглашаются принять от клиента 500 евро. В некоторых обменных пунктах отказываются покупать купюры этого номинала. Поэтому во избежание потенциальных проблем лучше сдать наличные в банк и заменить.

Напомним, в 2026 году курс евро может вырасти до 55 грн, если доллар достигнет предусмотренного в проекте госбюджета уровня 45,7 грн. Эксперты советуют украинцам сосредоточиться на сохранении валютных сбережений.

Также мы писали, что будет с финансами украинцев в октябре 2025 года. Минимальная зарплата останется на текущем уровне, как и пенсионное обеспечение. Хотя некоторые категории граждан получат повышение.