Магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE

Один из популярных мобильных операторов Украины обновил условия пользования безлимитным интернетом. Абоненты Киевстара могут доплатить за дополнительный объем трафика без ограничения скорости, если все гигабайты закончились до следующей абонплаты или нет достаточно денег на счете для очередного платежа по тарифу. Изменения вступили в силу 24 ноября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит безлимитный интернет в Киевстаре вне тарифного плана.

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Что изменилось для абонентов Киевстара

Мобильный оператор установил цену за использование безлимитного трафика вне наполнения подключенного тарифного плана на уровне 30 грн/день. Если абонент потратил гигабайты до следующей платы за пакет услуг и не хочет ждать, пока объем обновится, он может заплатить дополнительные деньги.

"Если обновленные условия тарифа не будут отвечать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф из актуальной линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством", — уточнили на официальном сайте Киевстара.

Условно, в рамках контрактного тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 470 грн/мес. предоставляется 40 ГБ трафика. Если исчерпать весь доступный объем быстрее, чем закончится оплаченный месяц, можно либо дождаться обновления пакета услуг, или заплатить 30 грн за один день безлимитного интернета.

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Новые ограничения в Киевстаре с 1 декабря

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор изменит условия использования входящих звонков для абонентов тарифного плана LOVE UA Свет 2024 с 1 декабря 2026 года. Если абонплата не снялась, то максимальный объем услуг будет составлять всего 500 минут (совместно для Украины и пребывания в роуминге).

"Когда эти минуты закончатся, входящие звонки будут ограничены, пока не снимется абонплата. После этого входящие вызовы снова будут доступны безлимитно", — пояснили в компании.

Клиенты Киевстара могут отказаться от тарифного плана и перейти на другой пакет услуг, если не согласны с новыми условиями обслуживания. Мобильный оператор уточнил, что изменения приходится вводить для приближения к европейским стандартам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что абоненты Киевстара могут экономить от 50 до 450 грн на тарифных планах. В рамках линейки "ВСЕ РАЗОМ" новым клиентам мобильного оператора предоставляют выгодную скидку на обслуживание в течение первых трех месяцев. Цена за пакет услуг снижается до 200 грн.

Также мы писали, что Киевстар предложил абонентам новый тарифный план под названием "Мобильный Легкий". Он стоит 550 грн в месяц и включает широкий перечень услуг. Клиенты могут использовать 20 ГБ трафика, 400 минут для разговора, SIM для планшета, 400 SMS.