Магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE

Один із популярних мобільних операторів України оновив умови користування безлімітним інтернетом. Абоненти Київстару можуть доплатити за додатковий обсяг трафіку без обмеження швидкості, якщо всі гігабайти закінчилися до наступної абонплати чи немає достатньо коштів на рахунку для чергового платежу за тарифом. Зміни почали діяти 24 листопада 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує безлімітний інтернет у Київстарі поза тарифним планом.

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Що змінилося для абонентів Київстару

Мобільний оператор встановив ціну за використання безлімітного трафіку поза наповненням підключеного тарифного плану на рівні 30 грн/день. Якщо абонент витратив гігабайти до наступної плати за пакет послуг і не хоче чекати, поки обсяг оновиться, він може заплатити додаткові кошти.

"Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть вашим потребам, ви можете вибрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства", — уточнили на офіційному сайті Київстару.

Умовно, в межах контрактного тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 470 грн/міс. надається 40 ГБ трафіку. Якщо вичерпати весь доступний обсяг швидше, ніж закінчиться оплачений місяць, можна або дочекатися оновлення пакета послуг, або заплатити 30 грн за один день безлімітного інтернету.

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Нові обмеження в Київстарі з 1 грудня

Раніше ми розповідали, що мобільний оператор змінить умови використання вхідних дзвінків для абонентів тарифного плану LOVE UA Світло 2024 з 1 грудня 2026 року. Якщо абонплата не знялася, то максимальний обсяг послуг становитиме лише 500 хвилин (спільно для України та перебування у роумінгу).

"Коли ці хвилини закінчаться, вхідні дзвінки будуть обмежені, поки не зніметься абонплата. Після цього вхідні виклики знову будуть доступні безлімітно", — пояснили в компанії.

Клієнти Київстару можуть відмовитися від тарифного плану і перейти на інший пакет послуг, якщо не погоджуються з новими умовами обслуговування. Мобільний оператор уточнив, що зміни доводиться запроваджувати для наближення до європейських стандартів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що абоненти Київстару можуть заощаджувати від 50 до 450 грн на тарифних планах. У межах лінійки "ВСЕ РАЗОМ" новим клієнтам мобільного оператора надають вигідну знижку на обслуговування протягом перших трьох місяців. Ціна за пакет послуг знижується до 200 грн.

Також ми писали, що Київстар запропонував абонентам новий тарифний план від назвою "Мобільний Легкий". Він коштує 550 грн на місяць і включає широкий перелік послуг. Клієнти можуть використовувати 20 ГБ трафіку, 400 хвилин на розмови, SIM для планшета, 400 SMS.