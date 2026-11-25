Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Один із популярних мобільних операторів України змінить умови обслуговування для абонентів кількох тарифних планів. Київстар попередив користувачів послуг про нові правила отримання вхідних дзвінків із 1 грудня 2026 року. Клієнтам уже почали надходити сповіщення від компанії на мобільні телефони. Ми розібралися, до чого готуватися найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Вхідні дзвінки від Київстару

Зміни торкнуться абонентів тарифних планів LOVE UA Світло та LOVE UA Світло 2024. Передбачається, що з 1 грудня 2026 року діятимуть нові правила користування вхідними дзвінками в разі несплати за пакет послуг (у тому числі — за кордоном).

Клієнти LOVE UA Світло 2024 зможуть витрачати не більше 500 хвилин на вхідні розмови, цей обсяг спільний для України та "Роумінгу як вдома". Як тільки хвилини вичерпаються, вхідні дзвінки будуть обмежені, поки не зніметься абонплата за місяць обслуговування.

"Абоненти тарифу LOVE UA Світло у країнах "Роумінгу як вдома" зможуть користуватися вхідними дзвінками безлімітно, як і в Україні, навіть якщо абонплата не знялася", — уточнили в Київстарі.

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Згідно з повідомленням мобільного оператора, ці зміни необхідно запровадити для наближення до європейських вимог. Українці вже почали отримувати сповіщення про нові правила, але вони можуть перейти на інший актуальний тарифний план Київстару, якщо не погоджуються з оновленням.

Безлімітний інтернет від Київстару

Раніше ми розповідали, які тарифні плани мобільного оператора включають безлімітний доступ до інтернету. З такою послугою можна отримувати і здійснювати дзвінки через месенджери без необхідності слідкувати за хвилинами. Користувачі можуть підключити:

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 550 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Топовий — 750 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 650 грн/міс. (200 грн протягом перших трьох місяців обслуговування для нових клієнтів Київстару).

"Перша плата за тарифний план знімається одразу в повному обсязі. Далі гроші знімаються щодня рівними частинами впродовж календарного місяця", — пояснили на сайті.

Всі пакети послуг можуть похвалитися значним наповненням. Наприклад, ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт включає 22 ГБ трафіку в роумінгу, 700 хвилин на розмови з безлімом у мережі, 700 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, а також SIM для роутера.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за які тарифні плани Київстару можна платити на 50-450 грн менше у 2026 році. Мобільний оператор запровадив вигідні знижки на пакети послуг у лінійці "ВСЕ РАЗОМ". Протягом трьох місяців обслуговування нові абоненти витрачають лише 200 грн.

Також ми розповідали, що Київстар запустив новий тарифний план під назвою "Мобільний Легкий". Він коштує 550 грн на місяць і доступний абонентам передоплати. Наповнення включає 20 ГБ трафіку, 400 хвилин на розмови, безлім у мережі, 400 SMS і навіть SIM для планшета.