Хлопець з телефоном. Фото: Pexels

Мобільні оператори України регулярно оновлюють вартість тарифних планів, враховуючи потребу забезпечувати безперебійний доступ до зв'язку в умовах повномасштабної війни. Тому абоненти шукають пакети послуг із достатнім наповненням, але відносно низькими цінами. Ми дізналися, які пропозиції Київстару поєднують ці дві характеристики.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Знижки на тарифні плани Київстару

Компанія запропонувала абонентам тарифи "ВСЕ РАЗОМ", які включають найбільш необхідні послуги, а саме мобільний зв'язок, доступ до інтернету, повідомлення, хвилини на розмови, перегляд телеканалів тощо. Такі пакети набагато вигідніше підключати завдяки акціям від Київстару.

Станом на кінець листопада 2026 року нові клієнти компанії можуть обрати один із трьох варіантів для користування і заощадити від 50 до 450 грн, адже вартість обслуговування знижується до 200 грн протягом трьох місяців. А стандартні ціни перебувають на такому рівні:

ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 550 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 650 грн/міс.

Тарифні плани Київстару зі знижками. Фото: скриншот

Що входить у дешеві тарифні плани

Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" за 250 грн/міс. включає достатнє наповнення попри відносно низьку вартість. За свої гроші абоненти отримують 20 ГБ трафіку (з них 8,1 ГБ у роумінгу), 1 200 хвилин на розмови по Україні, безліміт на дзвінки в мережі після використання всіх хвилин, відсутність тарифікації у 28 мобільних застосунках і Київстар ТБ (112 телеканалів).

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Суперсили у тарифний план не входять, але клієнтів забезпечили трьома корисними послугами. Наприклад, можна легко змінити адресу при переїзді для збереження підключеного домашнього інтернету і телебачення.

Також надається доступ до інтернету на весь день всього за 25 грн, якщо не вистачає коштів для оплати тарифного плану. Третя послуга — "Тиждень довіри", яка забезпечує домашнім інтернетом і телебаченням протягом тижня у разі пропуску дня оплати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, ціна якого тарифного плану не зміниться до кінця 2027 року. Таку акцію запропонували в lifecell за умови підключення пакета послуг "Максі" та перенесення мобільного номера до мережі. Протягом року обслуговування абоненти платитимуть лише 270 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани Київстару подорожчали орієнтовно на 100 грн у листопаді 2026 року. Мобільний оператор підняв ціни на всі пакети послуг і трохи змінив їх наповнення. Ми розібралися, що стало доступно користувачам.