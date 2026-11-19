Дівчина з телефоном у руках. Фото: Pexels

Мобільні оператори України час від часу переглядають вартість своїх тарифних планів. Наприклад, у листопаді 2026 року Київстар підняв ціни на всі актуальні пакети послуг у середньому на 100 грн. Щоб уникнути несподіваних витрат на зв'язок, абонентам варто звернути увагу на спеціальну акцію від lifecell, яка передбачає фіксацію платежу до кінця 2027 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вигідно підключити українцям від lifecell.

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Акція "Стоп-ціна" від lifecell

Зафіксувати вартість тарифного плану до 31 грудня 2027 року можуть клієнти інших мобільних операторів України, які перенесуть свій номер до мережі lifecell за допомогою сервісу MNP. Тоді ціна за пакет послуг "Максі" знизиться до 270 грн/міс. і ця сума не зміниться до вказаного періоду, навіть якщо інші тарифні плани будуть дорожчати.

За свої гроші українці отримають таке наповнення:

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безлімітний трафік за умови своєчасної оплати;

або 25 ГБ, із яких 15 ГБ доступні в роумінгу;

безлімітне використання деяких мобільних застосунків;

750 хвилин на дзвінки по Україні (плюс 750 хвилин за своєчасну оплату);

необмежені розмови у мережі lifecell.

Також можна підключити "Тарифну підписку", яка дозволяє заплатити за 6 або 12 місяців обслуговування наперед, отримавши знижку 10% чи 15% відповідно. З акцією "Стоп-ціна" абоненти можуть ефективно планувати бюджет і витрачати лише фіксовану суму.

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Як підключити акцію "Ціна на гарантії"

Чинні абоненти lifecell також можуть зафіксувати вартість тарифного плану "Максі" до кінця 2027 року. Потрібно підключити акцію "Ціни на гарантії" і вчасно платити за пакет послуг щомісяця. Якщо пропустити хоча б один платіж, дія пропозиції зупиниться.

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Але послуга не безплатна — вона коштує стільки ж, скільки витрачають користувачі "Максі" за чотири тижні обслуговування: у разі ідентифікації чи персоніфікації мобільного номера — 450 грн/міс., стандартне підключення — 500 грн/міс.

Акція триватиме до 31 грудня 2026 року, тож необхідно встигнути скористатися нею до закінчення терміну дії. На інші тарифні плани lifecell пропозиція не поширюється.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує безлімітний інтернет від Київстару в листопаді 2026 року. Мобільний оператор пропонує абонентам кілька тарифних планів із необмеженим трафіком. Ми дізналися, які ціни діятимуть найближчим часом і що отримають користувачі.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть обрати вигідний тарифний план від Vodafone, скориставшись акцією "POVAGA". Вони отримують доступ до пакета послуг Flexx Go вартістю всього 200 грн/міс. Потрібно лише перенести мобільний номер у мережу оператора.