Девушка с телефоном у руках. Фото: Pexels

Мобильные операторы Украины время от времени пересматривают стоимость своих тарифных планов. Например, в ноябре 2026 года Киевстар поднял цены на все действующие пакеты услуг в среднем на 100 грн. Чтобы избежать неожиданных расходов на связь, абонентам стоит обратить внимание на специальную акцию от lifecell, которая предусматривает фиксацию платежа до конца 2027 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгодно подключить украинцам от lifecell.

Реклама

Акция "Стоп-цена" от lifecell

Зафиксировать стоимость тарифного плана до 31 декабря 2027 года могут клиенты других мобильных операторов Украины, которые перенесут свой номер в сеть lifecell с помощью сервиса MNP. Тогда цена за пакет услуг "Макси" снизится до 270 грн/мес., и эта сумма не изменится до указанного срока, даже если другие тарифные планы будут дорожать.

За свои деньги украинцы получат такой набор услуг:

безлимитный трафик при условии своевременной оплаты;

или 25 ГБ, из которых 15 ГБ доступны в роуминге;

безлимитное использование некоторых мобильных приложений;

750 минут на звонки по Украине (плюс 750 минут за своевременную оплату);

неограниченные разговоры в сети lifecell.

Также можно подключить "Тарифную подписку", которая позволяет оплатить 6 или 12 месяцев обслуживания заранее, получив скидку 10% или 15% соответственно. С акцией "Стоп-цена" абоненты могут эффективно планировать бюджет и тратить лишь фиксированную сумму.

Читайте также:

Как подключить акцию "Цена на гарантии"

Действующие абоненты lifecell тоже могут зафиксировать стоимость тарифного плана "Макси" до конца 2027 года. Необходимо подключить акцию "Цена на гарантии" и своевременно оплачивать пакет услуг ежемесячно. Если пропустить хотя бы один платеж, действие предложения прекратится.

Но услуга не бесплатна — она стоит столько же, сколько тратят пользователи "Макси" за четыре недели обслуживания: в случае идентификации или персонификации мобильного номера — 450 грн/мес., стандартное подключение — 500 грн/мес.

Акция продлится до 31 декабря 2026 года, поэтому необходимо успеть воспользоваться ею до истечения срока действия. На другие тарифные планы lifecell предложение не распространяется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит безлимитный интернет от Киевстара в ноябре 2026 года. Мобильный оператор предлагает абонентам несколько тарифных планов с неограниченным трафиком. Мы узнали, какие цены будут действовать в ближайшее время и что получат пользователи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры могут выбрать выгодный тарифный план от Vodafone, воспользовавшись акцией "POVAGA". Они получают доступ к пакету услуг Flexx Go стоимостью всего 200 грн/мес. Нужно лишь перенести мобильный номер в сеть оператора.