Девушка с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Киевстар поднял стоимость тарифных планов для абонентов подписки и контракта. Цены выросли ориентировочно на 100 грн, а некоторые пакеты услуг подорожали на 150 грн. Мы разобрались, сколько минимально должны платить клиенты мобильного оператора за обслуживание и изменилось ли наполнение самого дешевого тарифного плана.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Самый дешевый тарифный план Киевстара

Среди актуальных пакетов услуг для физических лиц меньше всего стоит "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Абоненты должны платить 470 грн/мес. Конечно, Киевстар предлагает более дешевые тарифные планы, но они доступны ограниченным категориям лиц: пенсионерам, людям с инвалидностью и детям от 6 до 16 лет.

За свои деньги клиенты мобильного оператора получат такое наполнение:

40 ГБ трафика (из них 18 ГБ действуют в роуминге);

безлим на звонки в сети;

500 минут на разговоры по Украине и за границей;

500 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с.

Также абонентам доступны две Суперсилы на выбор. Без дополнительной платы можно подключить Киевстар ТВ (390+ каналов, огромная библиотека фильмов и сериалов), YouTube Premium Lite, SIM для второго телефона, еще один номер на текущую SIM-карту, 5 ГБ в роуминге, сервис "Соцсети и мессенджеры".

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Как изменилось наполнение тарифного плана

Предыдущий пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" стоил 370 грн/мес. Им продолжают пользоваться абоненты, подключившие тарифный план до 4 ноября 2026 года. Наполнение немного отличалось: 40 ГБ трафика (15 ГБ в роуминге), 300 минут на разговоры, 300 SMS по Украине, безлим в сети и пр.

"Вы можете просматривать онлайн фильмы и сериалы в хорошем качестве, одновременно подключать несколько устройств без потери скорости и удобно работать дома с большими графическими файлами или базами данных", — уточнили в компании.

Как видно, клиенты получили больше сообщений и минут на звонки за дополнительные 100 грн абонентской платы ежемесячно. Список Суперсил тоже просмотрели, но изменили совсем немного. Количество мобильных приложений без тарификации увеличили до 23 вместо 20.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что тарифный план для пенсионеров и лиц с инвалидностью от Киевстара подорожал в ноябре 2026 года. Абоненты могли подключить пакет услуг за 220 грн/мес., а теперь он стоит 370 грн. Мы узнали, изменилось ли наполнение тарифного плана.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит красивый номер Киевстара. Абоненты могут самостоятельно сформировать комбинацию цифр, выбрав категорию и последовательность. Услуга платная, а цена зависит от типа мобильного номера: простой, серебряный, золотой либо платиновый.