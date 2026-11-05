Сотрудники Киевстара с клиентом. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Украины значительно повысил цены на тарифные планы в ноябре 2026 года. Киевстар предупреждал абонентов об изменениях в условиях обслуживания: некоторые пакеты услуг стали архивными, их закрыли для новых подключений и переименовали. В то же время компания предоставила альтернативу — стоимость обслуживания подорожала, а наполнение улучшилось.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят тарифные планы Киевстара и что предлагают абонентам.

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Новые цены на тарифные планы Киевстара

Изменения начали действовать 4 ноября 2026 года для абонентов подписки и контракта. Пакеты услуг из линейки "ВСЕ РАЗОМ" и тарифный план "Дитячий" переименовали, закрыв для новых подключений. Но действующие клиенты могут ими пользоваться в дальнейшем на старых условиях, если не захотят перейти на обновленные предложения.

Киевстар запустил пакеты услуг с аналогичными названиями, но повышенными ценами и увеличенным наполнением. Клиентам мобильного оператора доступны такие тарифные планы в ноябре 2026 года:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 470 грн/мес. вместо 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Передплата — 650 грн/мес. вместо 550 грн;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/мес. (без изменений);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 370 грн/мес. вместо 220 грн;

Дитячий — 370 грн/мес. вместо 270 грн.

Мы разобрались, сильно ли изменились объемы услуг. Например, в тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для контрактных абонентов входило (до изменений) 40 ГБ трафика, 15 ГБ в роуминге, безлим на звонки в сети, 300 минут на разговоры по Украине и за рубежом, 300 SMS, Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с, две Суперсилы.

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В новом тарифном плане за 470 грн/мес. абонентам предложили 40 ГБ трафика (из них 18 ГБ в роуминге), безлим на разговоры в сети, 500 минут на звонки, 500 SMS, Домашний Интернет на аналогичной скорости и Суперсилы без доплат (список дополнительных услуг немного изменился).

Наполнение других тарифных планов Киевстара тоже подверглось вмешательству. Украинцам от 55 лет и лицам с инвалидностью за 370 грн/мес. предоставили доступ к 20 ГБ трафика вместо 10 ГБ, 300 SMS вместо 100 штук, 300 минутам на разговоры вместо 100 минут. Количество Суперсил увеличили с одной до двух.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы следует выбрать пенсионерам в ноябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают абонентам пакеты услуг на разный кошелек, но с достаточным наполнением. Мы разобрались, что получат клиенты мобильных операторов за свои деньги.

Также Новости.LIVE рассказывали, как абонентам Киевстара экономить средства на связи. Представители бизнеса могут заказывать тарифные планы по выгодной акции в ноябре 2026 года. Размер скидки зависит от количества SIM-карт и доходит до 400 грн в месяц.