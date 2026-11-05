Працівники Київстару з клієнтом. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України суттєво підвищив ціни на тарифні плани в листопаді 2026 року. Київстар попереджав абонентів про зміни в умовах обслуговування: деякі пакети послуг стали архівними, їх закрили для нових підключень і перейменували. Натомість компанія надала альтернативу — вартість обслуговування подорожчала, а наповнення покращилося.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують тарифні плани Київстару і що пропонують абонентам.

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Нові ціни на тарифні плани Київстару

Зміни почали діяти 4 листопада 2026 року для абонентів передплати і контракту. Пакети послуг із лінійки "ВСЕ РАЗОМ" і тарифний план "Дитячий" перейменували, закривши для нових підключень. Але чинні клієнти можуть надалі ними користуватися на старих умовах, якщо не захочуть перейти на оновлені пропозиції.

Київстар запустив пакети послуг з аналогічними назвами, але підвищеними цінами і збільшеним наповненням. Клієнтам мобільного оператора доступні такі тарифні плани в листопаді 2026 року:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 470 грн/міс. замість 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Передплата — 650 грн/міс. замість 550 грн;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/міс. (без змін);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 370 грн/міс. замість 220 грн;

Дитячий — 370 грн/міс. замість 270 грн.

Ми розібралися, чи сильно змінилися обсяги послуг. Наприклад, у тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" для контрактних абонентів входило (до змін) 40 ГБ трафіку, 15 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови по Україні та за кордоном, 300 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с, дві Суперсили на вибір.

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У новому тарифному плані за 470 грн/міс. абонентам запропонували 40 ГБ трафіку (з них 18 ГБ у роумінгу), безлім на розмови в мережі, 500 хвилин на дзвінки, 500 SMS, Домашній Інтернет на аналогічній швидкості та Суперсили без доплат (перелік додаткових послуг трохи змінився).

Наповнення інших тарифних планів Київстару також зазнало втручання. Українцям від 55 років та особам з інвалідністю за 370 грн/міс. надали доступ до 20 ГБ трафіку замість 10 ГБ, 300 SMS замість 100 штук, 300 хвилин на розмови замість 100 хвилин. Кількість Суперсил збільшили з однієї до двох.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани варто обрати пенсіонерам у листопаді 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам пакети послуг на різний гаманець, але з достатнім наповненням. Ми розібралися, що отримають клієнти мобільних операторів за свої гроші.

Також Новини.LIVE розповідали, як абонентам Київстару заощаджувати кошти на зв'язку. Представники бізнесу можуть замовляти тарифні плани з вигідною акцією в листопаді 2026 року. Розмір знижки залежить від кількості SIM-карт і доходить до 400 грн на місяць.