Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Київстар попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Для деяких категорій користувачів оновили вартість мобільного зв’язку, проте збільшили наповнення пакетів послуг. Компанія пропонувала недорогий тарифний план пенсіонерам та особам з інвалідністю. З 4 листопада абонентська плата виросла на 150 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Скільки коштує тариф для пенсіонерів

Мобільний оператор надав доступ до оновленого тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", підключення якого можуть замовити лише абоненти від 60 років та особи з підтвердженою групою інвалідності. Абонентська плата з 4 листопада перебуває на рівні 370 грн/міс. замість 220 грн.

За свої гроші користувачі отримають таке наповнення:

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

20 ГБ трафіку;

300 SMS;

послуга "Відстрочка платежу".

"У ВСЕ РАЗОМ Комфорт діє змішаний принцип, за яким ви можете використовувати інтернет. 20 ГБ діятимуть як на території України, так і в країнах Роумінгу як вдома. Ви можете використати всі 20 ГБ в Україні або 12 ГБ за кордоном", — уточнили в Київстарі.

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Плюс у тарифному плані передбачили одну Суперсилу на вибір (безплатно): додаткові 300 хвилин на дзвінки, 5 ГБ у роумінгу, Київстар ТБ, WOG, HELSI, Uklon, "Є зв'язок", "Соцмережі та месенджери", "Відео на ходу".

Як змінилося наповнення тарифного плану

Чинні абоненти, які раніше підключили "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", зможуть надалі користуватися тарифним планом з абонентською платою 220 грн/міс. і звичним наповненням. Просто його закриють для нових активацій і додадуть до назви 2025-й рік.

До зміни клієнти похилого віку та особи з інвалідністю отримували щомісяця 10 ГБ трафіку (з них 8 ГБ у роумінгу), безлім на дзвінки в мережі, 100 хвилин на розмови по Україні (за кордон телефонувати не можна було), 100 SMS і Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштуватимуть тарифні плани Київстару в листопаді 2026 року. Мобільний оператор запланував певні зміни та обіцяв попередити абонентів про нововведення. Ми дізналися, які суми повинні платити користувачі послуг найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти Київстару можуть заощаджувати кошти на мобільному зв’язку. Йдеться про корпоративних клієнтів, які вперше підключають послуги оператора і замовляють дві чи більше SIM-карти. Ми розібралися, наскільки це вигідно.