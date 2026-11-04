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Главная Экономика Киевстар повысил стоимость тарифного плана для пенсионеров: новая цена

Киевстар повысил стоимость тарифного плана для пенсионеров: новая цена

Ua ru
4 ноября 2026 16:10
Киевстар повысил цену тарифного плана для пенсионеров: сколько придется платить с 4 ноября Google Maps
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Киевстар предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Для некоторых категорий пользователей обновили стоимость мобильной связи, однако увеличили наполнение пакетов услуг. Компания предлагала недорогой тарифный план пенсионерам и лицам с инвалидностью. C 4 ноября абонентская плата выросла на 150 грн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Сколько стоит тариф для пенсионеров

Мобильный оператор предоставил доступ к обновленному тарифному плану "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", подключение которого могут заказать лишь абоненты от 60 лет и лица с подтвержденной группой инвалидности. Абонентская плата с 4 ноября находится на уровне 370 грн/мес. вместо 220 грн.

За свои деньги пользователи получат такое наполнение:

  • безлим на звонки в сети;
  • 300 минут на разговоры по Украине и за границу;
  • 20 ГБ трафика;
  • 300 SMS;
  • услуга "Отсрочка платежа".

"Во ВСЕ РАЗОМ Комфорт действует смешанный принцип, по которому вы можете использовать интернет. 20 ГБ будут действовать как на территории Украины, так и в странах Роуминга как дома. Вы можете использовать все 20 ГБ в Украине или 12 ГБ за рубежом", — уточнили в Киевстаре.

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Плюс в тарифном плане предусмотрели одну Суперсилу по выбору (бесплатно): дополнительные 300 минут на звонки, 5 ГБ в роуминге, Киевстар ТВ, WOG, HELSI, Uklon, "Есть связь", "Соцсети и мессенджеры", "Видео на ходу".

Как изменилось наполнение тарифного плана

Действующие абоненты, ранее подключившие "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", смогут в дальнейшем пользоваться тарифным планом с абонентской платой 220 грн/мес. и обычным наполнением. Просто его закроют для новых активаций и прибавят к названию 2025 год.

До смены пожилые клиенты и лица с инвалидностью получали ежемесячно 10 ГБ трафика (из них 8 ГБ в роуминге), безлим на звонки в сети, 100 минут на разговоры по Украине (за границу звонить нельзя было), 100 SMS и Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько будут стоить тарифные планы Киевстара в ноябре 2026 года. Мобильный оператор запланировал некоторые изменения и обещал предупредить абонентов о нововведениях. Мы узнали, какие суммы должны платить пользователи услуг в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненты Киевстара могут экономить средства на мобильной связи. Речь идет о корпоративных клиентах, впервые подключающих услуги оператора и заказывающих две или более SIM-карты. Мы разобрались, насколько это выгодно.

пенсионеры Киевстар лицо с инвалидностью мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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