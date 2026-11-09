Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

В листопаді 2026 року Київстар підняв вартість тарифних планів для абонентів передплати і контракту. Ціни виросли орієнтовно на 100 грн, а деякі пакети послуг подорожчали на 150 грн. Ми розібралися, скільки мінімально повинні платити клієнти мобільного оператора за обслуговування та чи змінилося наповнення найдешевшого тарифного плану.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Найдешевший тарифний план Київстару

Серед актуальних пакетів послуг для фізичних осіб найменше коштує "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Абоненти повинні платити 470 грн/міс. Звісно, Київстар пропонує дешевші тарифні плани, однак вони доступні обмеженим категоріям осіб: пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям від 6 до 16 років.

За свої гроші клієнти мобільного оператора отримають таке наповнення:

40 ГБ трафіку (з них 18 ГБ діють у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

500 хвилин на розмови по Україні та за кордоном;

500 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також абонентам доступні дві Суперсили на вибір. Без додаткової плати можна підключити Київстар ТБ (390+ каналів, величезна бібліотека фільмів і серіалів), YouTube Premium Lite, SIM для другого телефона, ще один номер на поточну SIM-карту, 5 ГБ у роумінгу, сервіс "Соцмережі та месенджери" тощо.

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Як змінилося наповнення тарифного плану

Попередній пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" коштував 370 грн/міс. Ним продовжують користуватися абоненти, які підключили тарифний план до 4 листопада 2026 року. Наповнення трохи відрізнялося: 40 ГБ трафіку (15 ГБ у роумінгу), 300 хвилин на розмови, 300 SMS по Україні, безлім у мережі та ін.

"Ви можете переглядати онлайн фільми та серіали у високій якості, одночасно підключати декілька пристроїв без втрати швидкості та зручно працювати вдома з великими графічними файлами чи базами даних", — уточнили в компанії.

Як видно, клієнти отримали більше повідомлень і хвилин на дзвінки за додаткові 100 грн абонентської плати щомісяця. Перелік Суперсил також переглянули, проте змінили зовсім трохи. Кількість мобільних застосунків без тарифікації збільшили до 23-х замість 20-ти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що тарифний план для пенсіонерів та осіб з інвалідністю від Київстару подорожчав у листопаді 2026 року. Абоненти могли підключити пакет послуг за 220 грн/міс., а тепер він коштує 370 грн. Ми дізналися, чи змінилося наповнення тарифного плану.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує красивий номер Київстару. Абоненти можуть самостійно сформувати комбінацію цифр, обравши категорію і послідовність. Послуга платна, а ціна залежить від типу мобільного номера: простий, срібний, золотий або платиновий.