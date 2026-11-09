Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Тарифні плани Київстару подорожчали на 100 грн: як змінилося наповнення

Тарифні плани Київстару подорожчали на 100 грн: як змінилося наповнення

Ua ru
9 листопада 2026 17:12
Найдешевший тарифний план Київстару в листопаді: що змінилося після перегляду цін Новини.LIVE
Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

В листопаді 2026 року Київстар підняв вартість тарифних планів для абонентів передплати і контракту. Ціни виросли орієнтовно на 100 грн, а деякі пакети послуг подорожчали на 150 грн. Ми розібралися, скільки мінімально повинні платити клієнти мобільного оператора за обслуговування та чи змінилося наповнення найдешевшого тарифного плану.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Реклама

Найдешевший тарифний план Київстару

Серед актуальних пакетів послуг для фізичних осіб найменше коштує "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Абоненти повинні платити 470 грн/міс. Звісно, Київстар пропонує дешевші тарифні плани, однак вони доступні обмеженим категоріям осіб: пенсіонерам, людям з інвалідністю та дітям від 6 до 16 років.

За свої гроші клієнти мобільного оператора отримають таке наповнення:

  • 40 ГБ трафіку (з них 18 ГБ діють у роумінгу);
  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 500 хвилин на розмови по Україні та за кордоном;
  • 500 SMS;
  • Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також абонентам доступні дві Суперсили на вибір. Без додаткової плати можна підключити Київстар ТБ (390+ каналів, величезна бібліотека фільмів і серіалів), YouTube Premium Lite, SIM для другого телефона, ще один номер на поточну SIM-карту, 5 ГБ у роумінгу, сервіс "Соцмережі та месенджери" тощо.

Читайте також:

Як змінилося наповнення тарифного плану

Попередній пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" коштував 370 грн/міс. Ним продовжують користуватися абоненти, які підключили тарифний план до 4 листопада 2026 року. Наповнення трохи відрізнялося: 40 ГБ трафіку (15 ГБ у роумінгу), 300 хвилин на розмови, 300 SMS по Україні, безлім у мережі та ін.

"Ви можете переглядати онлайн фільми та серіали у високій якості, одночасно підключати декілька пристроїв без втрати швидкості та зручно працювати вдома з великими графічними файлами чи базами даних", — уточнили в компанії.

Як видно, клієнти отримали більше повідомлень і хвилин на дзвінки за додаткові 100 грн абонентської плати щомісяця. Перелік Суперсил також переглянули, проте змінили зовсім трохи. Кількість мобільних застосунків без тарифікації збільшили до 23-х замість 20-ти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що тарифний план для пенсіонерів та осіб з інвалідністю від Київстару подорожчав у листопаді 2026 року. Абоненти могли підключити пакет послуг за 220 грн/міс., а тепер він коштує 370 грн. Ми дізналися, чи змінилося наповнення тарифного плану.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує красивий номер Київстару. Абоненти можуть самостійно сформувати комбінацію цифр, обравши категорію і послідовність. Послуга платна, а ціна залежить від типу мобільного номера: простий, срібний, золотий або платиновий.

Київстар ціни послуги мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації