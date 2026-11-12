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Главная Экономика Безлимитный интернет от Киевстара: какие тарифные планы выбрать в ноябре

Безлимитный интернет от Киевстара: какие тарифные планы выбрать в ноябре

Ua ru
12 ноября 2026 19:10
Тарифные планы Киевстара с безлимитным интернетом: сколько стоят и что предлагают в ноябре Новини.LIVE
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают абонентам тарифные планы с безлимитным интернетом, понимая потребности своих клиентов. Однако за неограниченный доступ к сети нужно платить немалые суммы ежемесячно. Мы разобрались, сколько стоят пакеты услуг от Киевстара с безлимитным трафиком в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на тарифные планы Киевстара с безлимитным мобильным интернетом.

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Сколько стоят тарифные планы Киевстара

По состоянию на ноябрь 2026 года абонентам предлагают три пакета услуг с неограниченным доступом к интернету. Мы сравнили цены и наполнения, а также выяснили, могут ли клиенты Киевстара сэкономить немного денег.

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт

Предложение для контрактных абонентов стоит 550 грн/мес. Оно включает 22 ГБ мобильного интернета в роуминге, 700 минут на разговоры по Украине и звонки за границу, 700 SMS, Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с, SIM для роутера и безлим на звонки в сети.

Также можно подключить две Суперсилы на выбор без платы. В список входит Киевстар ТВ (18 000+ фильмов, сериалов и шоу, 390+ каналов), YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, дополнительный номер, SIM для второго телефона, WOG, SIM для планшета и 5 ГБ в роуминге.

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  • ВСЕ РАЗОМ Топовий

Абоненты должны платить 750 грн/мес., получая безлимитный интернет, 25 ГБ трафика в роуминге, неограниченные звонки в сети Киевстара, 1 500 минут на разговоры, 1 500 SMS, Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с, SIM для второго телефона, SIM для роуминга.

"Первая плата за тарифный план снимается сразу в полном объеме. Далее плата будет сниматься ежедневно равными частями в течение календарного месяца", — пояснили на официальном сайте компании.

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий

Это пакет услуг отдельной линейки Домашнего Интернета. Его стандартная цена составляет 650 грн/мес., однако новые пользователи гарантированно получают скидку на первые три месяца обслуживания. В этот период плата составляет всего 200 грн/мес.

Наполнение включает безлимитный мобильный трафик, 22 ГБ в роуминге, 700 минут на разговоры, неограниченные звонки на номера Киевстара, 700 SMS, одну Суперсилу и Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с. Плюс доступны полезные услуги, такие как "Изменение адреса" и "Домашний день".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые тарифные планы Киевстара подорожали в среднем на 100 грн. Мобильный оператор обновил актуальную линейку пакетов услуг и закрыл ее для новых подключений в ноябре 2026 года. В то же время компания предложила абонентам другие варианты.

Также Новини.LIVE рассказывали, как клиентам Киевстара меньше платить за услуги мобильной связи. Физические лица-предприниматели и юридические лица могут подключить один из трех тарифных планов, получив скидку от 100 до 400 грн. Необходимо заказать только две или больше SIM-карт.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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