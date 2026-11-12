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Головна Економіка Безлімітний інтернет від Київстару: які тарифні плани обрати в листопаді

Безлімітний інтернет від Київстару: які тарифні плани обрати в листопаді

Ua ru
12 листопада 2026 19:10
Тарифні плани Київстару з безлімітним інтернетом: скільки коштують і що пропонують у листопаді Новини.LIVE
Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Мобільні оператори України пропонують абонентам тарифні плани з безлімітним інтернетом, адже розуміють потреби своїх клієнтів. Однак за необмежений доступ до мережі потрібно платити немалі суми щомісяця. Ми розібралися, скільки коштують пакети послуг від Київстару з безлімітним трафіком у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на тарифні плани Київстару з безлімітним мобільним інтернетом.

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Скільки коштують тарифні плани Київстару

Станом на листопад 2026 року абонентам пропонують три пакети послуг із необмеженим доступом до інтернету. Ми порівняли ціни та наповнення, а також з'ясували, чи можуть клієнти Київстару заощадити трохи коштів.

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт

Пропозиція для контрактних абонентів коштує 550 грн/міс. Вона включає 22 ГБ мобільного інтернету в роумінгу, 700 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон, 700 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, SIM для роутера та безлім на дзвінки в мережі.

Також можна підключити дві Суперсили на вибір без жодної плати. До переліку входить Київстар ТБ (18 000+ фільмів, серіалів і шоу, 390+ каналів), YouTube Premium Lite, Uklon, Helsi, додатковий номер, SIM для другого телефона, WOG, SIM для планшета і 5 ГБ у роумінгу.

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  • ВСЕ РАЗОМ Топовий

Абоненти повинні платити 750 грн/міс., отримуючи безлімітний інтернет, 25 ГБ трафіку в роумінгу, необмежені дзвінки в мережі Київстару, 1 500 хвилин на розмови, 1 500 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, SIM для другого телефона, SIM для роутера та дві Суперсили на вибір.

"Перша плата за тарифний план знімається відразу в повному обсязі. Далі плата зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця", — пояснили на офіційному сайті компанії.

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий

Це пакет послуг із окремої лінійки Домашнього Інтернету. Його стандартна ціна становить 650 грн/міс., однак нові користувачі гарантовано отримують знижку на перші три місяці обслуговування. В цей період плата становить лише 200 грн/міс.

Наповнення включає безлімітний мобільний трафік, 22 ГБ у роумінгу, 700 хвилин на розмови, необмежені дзвінки на номери Київстару, 700 SMS, одну Суперсилу та Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Плюс доступні корисні послуги, як от "Зміна адреси" та " Домашній день".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі тарифні плани Київстару подорожчали у середньому на 100 грн. Мобільний оператор оновив актуальну лінійку пакетів послуг та закрив її для нових підключень у листопаді 2026 року. Натомість компанія запропонувала абонентам інші варіанти.

Також Новини.LIVE розповідали, як клієнтам Київстару менше платити за послуги мобільного зв'язку. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи можуть підключити один із трьох тарифних планів, отримавши знижку від 100 до 400 грн. Потрібно лише замовити дві чи більше SIM-карти.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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